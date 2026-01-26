Lulu婚禮湊齊3大男神！陶晶瑩曬同框照 嗨喊：台灣三座發電機
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友共襄盛舉。而在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容相當豪華，其中主持人陶晶瑩事後更曬出與邱澤、許光漢、柯震東三位男神的合影，羨煞眾人。
陶晶瑩在參加完婚宴後發文，文中開頭首先恭喜陳漢典與Lulu，「非常祝福漢典和Lulu ！兩位可愛的朋友佳偶天成！」接著感謝兩人的邀請，讓她遇到了演藝圈中的三大男神邱澤、許光漢、柯震東，「戲最有靈魂、眼神最會勾人，每位都散發獨特的魅力，自成一格！台灣三座發電機。」
照片曝光後，許多網友紛紛留言表示羨慕，「太幸福了啦！羨慕多少人」、「太幸福了啦被三帥包圍了」、「三大男神真的超帥！」且連新娘Lulu也擋不住許光漢的魅力，在婚宴過程中提到了許光漢的賓客字卡，還特別寫上：「許光漢典。」但隨後也解釋，名字是許光漢主動提的，還不忘當場對一旁陳漢典說：「許光漢在我面前我也要嫁給你。」
其實婚宴當天，可以說是眾星雲集、星光熠熠，嘉賓名單媲美「三金」，除了上述的邱澤、許光漢、柯震東三位男神外，包括吳宗憲、王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾、鍾欣凌、徐佳瑩+比爾賈夫婦、王力宏、曾寶儀、戴資穎、動力火車、林美秀、彭佳慧、許富凱、艾怡良、曾莞婷、小蜜桃姐姐、黃偉晉、風田、楊銘威方志友夫婦、唐綺陽、展榮展瑞、玖壹壹、康康、苗可麗、洪都拉斯、許效舜、王傳一、邱凱偉、楊烈、伊正、亮哲、郁方、陶晶瑩、阿KEN、納豆夫婦、許哲珮、旺福小民、王彩樺、于美人、黃鐙輝夫婦、巴鈺、黃小柔、李千娜、告五人的犬青雲安、關穎、比莉姐、周湯豪、潘若迪、KID、黃嘉千、郎祖筠、倪安東+管罄夫婦、孫盛希、李玉璽許允樂夫婦、黃韻玲、李翊君、蕭煌奇、Matzka、李易六月夫婦、李佳穎、歐弟、施名帥朱芷瑩夫婦、唐禹哲等人皆應邀出席。
