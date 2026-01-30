Lulu婚禮紅包風波！嘻小瓜包6600挨酸「全場最少」 本人出面說清楚

（記者石耀宇／綜合報導）藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場星光熠熠，吸引不少圈內好友到場祝賀。其中，與新人交情深厚的藝人嘻小瓜也現身婚禮，並在社群平台分享一段「假哭心疼紅包錢」的搞笑影片，卻意外引來部分網友質疑紅包金額，甚至酸他「全場包最少」。

圖／嘻小瓜日前參加藝人陳漢典與LuLu婚禮發表趣味影片，卻意外引來部分網友質疑紅包金額。（翻攝 嘻小瓜 IG）

對此，嘻小瓜29日親自出面回應爭議，直言自己並非刻意包少，而是真的不熟悉婚禮紅包行情。他透露，婚宴前曾特地查詢相關建議，AI顯示該飯店單人宴客行情約3600元再往上加，考量後才決定包出6600元。他也無奈表示，自己幾乎沒有參加婚禮的經驗，「老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」到了現場更不可能逐一打聽其他藝人包多少，根本不知道紅包可以一路包到破萬。

圖／嘻小瓜已主動私訊LuLu說明狀況。（翻攝 嘻小瓜 IG）

針對外界認為「藝人紅包就該包很多」的說法，嘻小瓜語氣坦率回應，強調並非所有藝人都是高收入族群。他直言自己沒有經紀公司，工作不穩定，常常在家等待通告，自嘲只是「演藝圈的打工仔」，也反問外界是否把每個人都當成一線天王天后。

嘻小瓜也表示，原本只是想用幽默方式記錄參加婚禮的心情，沒想到影片被過度解讀，焦點完全偏離玩笑本意。為避免新人產生誤會，他事後已主動私訊LuLu說明狀況，並坦言若紅包金額不合適，自己願意補上，只希望不要因為外界聲音影響新人心情。

