Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前盛大舉辦婚宴，席開70桌宴請650位賓客，先是小S（徐熙娣）禮金備受矚目，後續又有網友開酸嘻小瓜6600元紅包是「全場包最少」，藝人禮金意外掀起輿論，就連陳漢典的親哥哥陳漢榜也得出面緩頰。

這起爭議起源於，嘻小瓜在婚禮上拍攝短片自嘲：「又沒了6600！」搞笑心疼紅包錢，Lulu也在影片底下留言：「哈哈哈哈哈哈靠X！」顯見兩人交情是開得起玩笑的關係；但網友開酸嘻小瓜是「全場包最少」的藝人，於是他再拍影片反擊，有用AI查詢過紅包行情，台北文華東方酒店1人最高是3600元，笑說自己是演藝圈的「打工仔」而已，純搞笑大家卻搞錯重點。

嘻小瓜公開與Lulu的私訊內容：「因為我真的很少參加婚禮也沒有問人該怎麼包費用，所以昨天發的那個搞笑影片，有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的。」透露Lulu有回覆不在意禮金多少，開心來參加最重要；陳漢典的親哥哥陳漢榜也留言致謝：「很感謝你來，很開心看到你。影片真的好笑，哈哈哈。」

