Lulu婚紗照美翻！富士山腳「親密磨陳漢典鼻子」 連5天拍攝人品爆發

陳漢典、Lulu黃路梓茵宣布，將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，正式與親友分享他們的「大喜之日」，兩人早在去年10月20日就已登記結婚，一直刻意低調保密，直到跨年工作最忙碌的檔期，才悄悄把喜帖一封封寄出，當作送給親友的新年驚喜。

喜帖曝光後立刻引發熱議，畫面中陳漢典與Lulu在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻，幸福感幾乎滿出來。近日兩人也在社群公開一系列河口湖婚紗照，只見Lulu身穿純白婚紗，低胸剪裁搭配長頭紗，氣質優雅宛如湖中女神；陳漢典則以俐落西裝相伴，一動一靜之間，被形容是「天作之合」的最佳寫照。

拍攝期間天氣更是神助攻，連續五天大晴天、天天見到完整富士山，讓眾人直呼新人「人品爆發」。而這樣的畫面，其實也藏著兩人為彼此量身打造的幸福密碼。陳漢典透露：「Lulu是比較E人的 Sunny Girl，就像太陽一樣照亮我；我是比較I型的人，就像富士山，會一直穩穩地在她身邊。」太陽與山的意象，成了兩人感情最溫柔的註解。

兩人也笑說，拍婚紗前完全沒有設計任何動作，只在攝影師簡單引導與親友「花式稱讚」中自然互動，默契全寫在畫面裡。美照多到讓新人靈機一動，決定把婚紗照延伸成婚禮當天的小驚喜，陳漢典打趣表示：「希望大家來吃喜酒，不只吃得開心，也拿得開心。」

選擇遠赴日本富士山拍攝婚紗，兩人給出的理由同樣浪漫又寫實。陳漢典形容富士山帶給他的是「穩定感」，「有時候天氣不好會看不到，但只要雲一散，它就一直在那裡，就像我們，不管發生什麼事，都會站在彼此身邊。」而自稱「富士山發燒友」的Lulu則分享，九年前第一次自助旅行就幸運看到完整富士山，之後再訪未必次次完美，但那份始終存在的陪伴感，正如婚姻本身，「不可能天天都是好天氣，但這個人一直在你身旁，最重要。」

喜帖本身同樣藏滿巧思，由Lulu的妹妹路馬力親自設計。紅色喜帖上，除了富士山婚紗照，還圍繞著手牽手跳舞的可愛動物插畫，象徵親友齊聚祝福。喜帖攤開後更像一張小海報，一邊是「LULU LAND」，一邊是「HANK LAND」，兩個小樂園最後在同一個地方相遇，也正是婚禮當天的整體概念。

更細看設計，單面看是「喜」字，遠看卻像新娘或新郎；兩面合在一起，正好成為「雙喜」。其中一句英文標語「He is her joy, she is his happiness」，成了這段關係最精準的註解。Lulu感性表示，結婚不是失去自我，而是兩個完整的人選擇並肩同行。

從螢幕搭檔到人生夥伴，陳漢典與Lulu用細節堆疊出屬於他們的愛情樣貌。1月25日，這座屬於「HANK LAND」與「LULU LAND」的幸福樂園，將正式對親友敞開大門。