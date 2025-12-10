Lulu工作遇到低潮想退演藝圈 遇見「熟悉的他」爆哭

Lulu（黃路梓茵）在《列車人生》中踏上芬蘭鐵道旅程，把心底的低潮與困惑一股腦交給冰天雪地。她笑說這趟出發前心情其實很複雜，「我是標準事與願違的人，以前金鐘太想得結果沒得，所以這次提醒自己放輕鬆，我不是為了極光來的，是為了體驗人生。」沒想到當她真正放下期待，極光竟在旅途中連續爆發六次以上，就連同行的極光獵人 Jari 都形容是罕見的天文級奇景。

Lulu赴芬蘭。（圖／公視）

行程一路向北，Lulu在零下20度挑戰穿泳裝跳進冰湖，從水面冒出時尖叫「腳不是我的！」隨後進入芬蘭傳統桑拿，用冰火交錯的方式重新整頓心緒。她坦言多年身兼主持、歌手、演員角色，「在《綜藝大熱門》要當憲哥旁邊的調皮鬼，主持典禮又要掌控全場，我沒辦法做到大家的期待時真的會很傷心。」這趟旅程像是一次重新整理自己，也讓她在芬蘭這個被譽為「世界最幸福國家」的地方，再度感受到生活最簡單的喜悅。

Lulu赴芬蘭。（圖／公視）

最令她期待的，是搭上北極特快車 Santa Claus Express 前往聖誕老人村。車廂宛如童話延伸到現實，當她真正站在聖誕老人面前時竟意外鼻酸：「明明沒見過這個人，卻覺得好熟悉，好像把過去遺落的拼圖拼回來了！」訪問結束後，她激動落淚：「今年我遇到很多工作低潮，甚至想不做了，但現在覺得這工作超棒。如果不是這份工作，我也不會見到聖誕老人。」

Lulu被聖誕老人療癒。（圖／公視）

回程列車上，她望著窗外極夜風景，靜靜說出這趟旅程送給她的答案：「每一站會遇到不同的人、不同風景，但外頭怎麼變，其實都是坐在裡面的人怎麼想。如果心是亮的，就算外面是一片黑暗也不會害怕。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

