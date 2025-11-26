Lulu帶陳漢典「回娘家」 台中女兒霸氣喊話鄉親：來到我的地盤

Lulu（右）與陳漢典夫妻都有演出《半里長城》。寬宏藝術提供

由台灣戲劇大師李國修創作、風靡劇壇的經典喜劇《半里長城》，宣布3月1日在台中國家歌劇院加演一場，Lulu黃路梓茵樂喊：「來到我的地盤！台中的女兒回來了！不加演對得起我的鄉親們嗎？」老公陳漢典也在同劇組，喊話戲迷快去搶票。

收到台中場次加演消息，其他演員們也忍不住分享喜悅心情。久違重返舞台的郁方甜笑說：「天啊！果然我們就是負責『加演』這種人，加糖也可以！」杜詩梅則開心回應：「太棒了！順應民情！」

Lulu（右）與郁方演出《半里長城》。寬宏藝術提供

《半里長城》透過「戲中戲中戲」的演出形式，諷刺歷史、調侃現實，三流劇團的大夢與大亂，演變成一場你我經歷的人生喜劇，台上演出秦皇秘史的爾虞我詐，不料後台劇團成員的愛恨情仇接續引爆，從上台「報仇」到「下台」辭演，後台的戲竟然比前台還精彩，過程中演員不斷發生忘詞、演出場場脫序，各種狀況窘生出另種『情境喜劇』的效果。

