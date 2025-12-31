Lulu性感開唱！台下陳漢典緊盯「眼神充滿愛」模樣全被拍

Lulu以歌手身分為高雄跨年表演，讓台下的新婚老公陳漢典看了心花怒放。（圖／FB@高雄市政府）

藝人Lulu（黃路梓茵）和陳漢典宣布在2025年結婚後，一舉一動備受外界關注。今年Lulu更以歌手身分重回高雄跨年舞台，盡情在台上舞動，和陳漢典頻頻放閃，讓大家甜到不行。

Lulu一登場就帶來動感組曲，結合中文歌、台語歌盡情在台上賣力演出特別露出小蠻腰，時而性感時而俏皮的模樣，成功炒熱氣氛。結果上方大螢幕不時照向新婚老公陳漢典，眼神不斷散發愛心的模樣，變成一大話題。

Lulu笑說，今天的她算是圓夢了，回憶22歲那年首次主持跨年，就是在高雄，12年之後她回來了，而且能夠以歌手身分站在舞台上，格外具有意義，緊接著帶來甜甜的成名曲〈好喜歡你〉以及新歌〈真的有Sunny〉，大方對著老公陳漢典放電，每個互動都讓台下觀眾嗨到不行。

