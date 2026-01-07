Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片

記者趙浩雲／台北報導

藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。

陳漢典與Lulu公開的婚紗照充滿韓系質感，在藍天雪山襯托下，兩人鼻尖輕碰、自然相依，沒有誇張姿勢，卻流露出滿滿幸福感。Lulu臉上藏不住喜悅神情，陳漢典則以沉穩笑容陪伴在側，被不少網友形容「像電影畫面一樣耐看」。

兩人於去年9月11日無預警宣布結婚，Lulu當時寫下「這不是綜藝梗，我們真的結婚了」，簡短一句話震撼演藝圈。事實上，這段感情一路走來極為低調，兩人僅因「剛好都有空」，便攜手走進戶政事務所登記結婚，沒有鋪張安排，卻格外真誠。

陳漢典、Lulu婚紗照曝光。（圖／天地合娛樂提供）

回顧兩人的緣分，早在14年前《康熙來了》就已交會，當時陳漢典是節目助理主持，Lulu則是剛出道的新面孔，還曾直言對漢典充滿崇拜。多年來兩人一起主持、一起被虧是「班對」，外界原以為只是節目效果，沒想到默契在時間中悄悄發酵，最終成為真實的情感。

狄志為也在貼文中感性表示，這段關係不像轟轟烈烈的愛情，而是經過歲月沉澱後，彼此才發現「原來最懂我的人，一直都在身邊」。即將在1月25日舉辦婚宴的陳漢典與Lulu，也被視為演藝圈少見的「慢熟型愛情代表」，用長時間的陪伴，走向人生下一個階段。

