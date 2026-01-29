Lulu把遊樂園搬進婚禮！親揭大婚完幕後 讚老公漢典超級I：靜卻有力量

記者趙浩雲／台北報導

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典上週日（1月25日）在台北文華東方酒店甜蜜完婚，婚禮風格夢幻又充滿巧思，消息曝光後掀起外界熱烈討論。今（28）日，Lulu也在社群平台發文，首度完整分享婚禮籌備理念與細節，直言自己將婚禮打造成一座「遊樂園」，並笑說這是一場專屬於兩人的遊樂園。

Lulu透露，婚禮最一開始的概念發想就是「遊樂園」，她認為人生本來就是一場體驗之旅，而婚禮更應該是一個充滿想像力與歡樂的空間，因此決定把整場婚禮變成一座華麗又夢幻的Wedding Land。就連最外圍的媒體聯訪區，也被她設定為《綜藝大熱門》的攝影棚樣式，象徵兩人因工作相識、故事從螢光幕前開始。

場地設計也巧妙區分出「Hank Land」與「Lulu Land」。向右走，是由星星與月亮構成的Hank Land，以深藍色調為主，Lulu形容這正是陳漢典的縮影。她甜蜜表示，老公私下其實是「超級I人」，安靜卻很有力量，就像夜晚與月光，不張揚卻能溫暖人心。相對地，往左走則是花團錦簇、色彩繽紛的Lulu Land，滿滿花海象徵她外向、熱鬧又充滿能量的個性。她也特別感謝幾米老師授權繪本作品，並由紙花藝術家打造成立體、會發光的花卉裝置，讓整個空間美到不可思議。

Lulu漢典把馬戲團搬進婚禮現場。（圖／翻攝自臉書）

進入宴會廳後，賓客迎來的是一場馬戲團嘉年華盛宴。Lulu表示，因為她和陳漢典一直是帶給大家歡樂的人，因此以「Circus」作為主題，主舞台甚至直接搭建了一座馬戲團帳篷。最讓她感動的是紅毯設計，兩側鋪滿她最愛的向日葵，象徵希望與陽光，她坦言光是彩排時走上舞台，眼淚就已經忍不住潰堤。

回顧整場婚禮，Lulu感性表示，當腦海中的天馬行空想法被一一實現，甚至比想像中更美好時，心中只有滿滿感恩。她特別感謝家人、朋友、妹妹、婚顧團隊與花藝師的全力付出，「因為有你們，才有這場婚禮」。

