Lulu拍婚紗 甜喻陳漢典如富士山

從好友升格為夫妻的陳漢典、Lulu黃路梓茵，去年9月驚喜宣布求婚成功、10月20日登記結婚，6日再開心分享2人的「大喜之日」，確定25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，屆時將席開近80桌，邀請演藝圈好友以及親戚們見證他們的真摯愛情。

Lulu以「優雅兼具性感」預告婚禮當天的婚紗樣式及尺度，笑言：「絕對會讓大家驚豔。」陳漢典也透露，他們決定把婚紗照變成婚禮小物，屆時要送給賓客一個小驚喜。

小兩口日前到日本富士山拍攝婚紗照，連續5天的豔陽，讓富士山清晰可見，彷彿在為他們的愛情「加持」，一系列浪漫婚紗照更是美到不可思議。Lulu頭戴長頭紗、身穿低胸唯美純白禮服宛若「湖中女神」，陳漢典也收起笑臉，難得露出帥氣深情模樣。

2人婚紗照含有「太陽與山」的意義，更內藏濃情蜜意的幸福密碼。陳漢典透露，「Lulu是個性比較E人的Sunny Girl，一直以來就像太陽一樣照亮著我；我的個性比較I，會像富士山一樣，永遠穩定地陪在她身邊」，吐露堅定不移的甜蜜承諾。

談到在富士山拍攝的原因，2人不約而同給出浪漫答案。自稱是「富士山發燒友」的Lulu說，富士山像是陪伴她多年的心靈座標，她約莫9年前首次到日本自助旅行，幸運地看見完整的富士山，「大家都會說要人品夠好才看得到，那一次真的覺得很幸運。生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡」，一番話完美詮釋他們的感情狀態。

婚禮布置如樂園

喜帖由Lulu的妹妹「路馬力」設計，暗藏許多心思，還藏有婚禮的布置彩蛋，Lulu說：「攤開來的小海報像是馬戲團帳篷，右邊是LULU LAND，左邊HANK LAND則是漢典」，預告婚禮當天由他們1人1個小樂園，走到同一個地方相遇。