Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮（圖／小娛樂）

Lulu重視婚禮細節，希望營造賓主盡歡的氛圍，「不用世紀婚禮，我們是走可愛好玩路線的！」伴郎伴娘人選大致已定，絕對會讓人驚喜，但人數越少越好，希望將時間留給台上活動。婚紗照兩人選擇赴日本拍攝，之後也會陸續公開美照。

有趣的是，Lulu前陣子才主持完許瑋甯、邱澤婚禮，被問到自己的婚禮是否也會「自己主持」，陳漢典立刻大呼：「沒有新娘新郎還在主持的啦！」並開玩笑說：「還是請瑋甯、邱澤主持？我們互相啊哈哈哈！」Lulu則透露，主持人另有安排，當天就會揭曉。

婚紗風格方面，Lulu以「風情萬種」形容，性感、可愛風都有，「要讓他覺得娶我像娶80個人！」陳漢典則在旁甜讚：「她絕對是火辣、性感集於一身。」

至於蜜月，小倆口暫無規劃，仍需視工作安排而定。兩人笑說，連登記結婚的日子都不是看農民曆，而是看行事曆；後來翻到農民曆才發現當天並非「宜嫁娶」，「整個戶政事務所只有我們在結婚，包場啊！」雖然天氣不佳，「但我們風雨無阻還是結了！」

另一方面，Lulu與陳漢典將攜手主持2026高雄跨年晚會，這也是兩人出道以來首次一起跨年。雖然婚禮日期接近尾牙旺季，但兩人都說該接的工作不會漏接，笑稱「（婚禮）還是有些開銷啦。」

至於是否有「肚皮進度」，被問到今天出席喜憨兒公益喜餅記者會是否「一家三口」同行，陳漢典突然脫口：「應該是喔！因為帶著喜憨兒喜餅，完美小孩！」隨後也補充，生小孩不會提前規劃，否則反而有壓力。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導