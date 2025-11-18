Lulu新婚1個月大解放！回老家脫了 高衩泳裝辣露神秘三角洲

Lulu（左）才剛新婚，就曬出火辣泳裝照。Lulu經紀人提供

女星Lulu（黃路梓茵）日前趁工作空檔返回台中老家陪伴家人，在社群分享多張享受日光浴的照片，她難得換上白色連身泳裝入鏡，不僅身材亮眼，頭上那頂花瓣泳帽更意外成為全場焦點，讓網友直呼：「只有Lulu能戴得這麼好看！」

Lulu泳裝照曝光 回老家感受陽光

Lulu在貼文中透露，回到台中才感受到「真正的真正有Sunny」，放晴好天氣讓她終於有機會穿上先前在美國購入的泳衣與泳帽，「把握入冬以前的最後一游，還有最後一曬。」照片曝光後立刻引發熱議。

Lulu身穿白色高衩連身泳裝，鏤空花朵蕾絲圖騰搭配深V剪裁，不僅修飾身材比例，也讓整體造型顯得甜美又清新，白色布料襯托她的膚色，然而最吸睛的莫過於她頭上的泳帽。這頂泳帽以深藍、湖水藍、白色花瓣交錯排列，立體設計宛如迷你花海，既復古又可愛，完全跳脫一般泳帽的樸素風格，粉絲紛紛留言驚呼：「泳帽也太可愛！」

Lulu曬出泳裝照。翻攝IG@sunnygirl800424

Lulu新婚1個月 被讚和陳漢典越來越像

Lulu上月與合作逾10年的夥伴陳漢典低調完成結婚登記，消息一公布便在演藝圈掀起祝福潮，被粉絲形容是「最懂彼此節奏的搭檔」，婚後兩人依舊各自忙碌於工作，但也更珍惜生活步調。這次Lulu曬出泳裝照，不少網友直呼：「跟陳漢典越來越像了」、「怎沒跟漢典一起游」、「發泳裝照有先向老公請示嗎？」



