Lulu新婚2個月「肚皮有動靜」 TRASH談恐怖攻擊應變

Lulu（中）、陳明珠、黃偉晉，3人3度搭檔接下《超級巨星紅白藝能大賞》主持重任。（圖／侯世駿攝）

《超級巨星紅白藝能大賞》今（23）日舉辦主持人亮相記者會，由 黃路梓茵（Lulu）、陳明珠、黃偉晉，3人3度搭檔接下主持重任。記者會別出心裁選在台式「早餐店」舉行，呈現滿滿的「台灣感性」，並邀請人氣樂團 TRASH 驚喜助陣。談及歌手王ADEN因在網路公審「女同學」被炎上，甚至丟工作，今更遭台北跨年晚會除名，Lulu聽聞後，相當驚訝。

日前王ADEN日前在校園演出到一半時，有一名女學生衝上舞台與他一起跳舞，讓王ADEN當場擺起臭臉並蹲在一旁，被認為EQ不佳。事後女學生發影片道歉，王ADEN雖然轉發稱自己不在意，卻被發現截掉女學生道歉的部分，還PO出一張「無言笑」的自拍，遭轟是要帶風向讓大家去攻擊女學生。之後有民眾到觀傳局陳情，王ADEN因此遭台北跨年晚會除名。

記者會別出心裁選在台式「早餐店」舉行，呈現滿滿的「台灣感性」，並邀請人氣樂團 TRASH 驚喜助陣。（圖／侯世駿攝）

今Lulu得知消息後十分震驚，她也緩頰表示：「我也可以理解粉絲的角度，因為她跳得很好，表現很棒，那是不是兩邊我們就是都可以互相尊重一下，我覺得沒有一個人是絕對的錯，真的我覺得也不要去炎上那個粉絲。」也希望台灣少一些對立。

新婚兩個月的Lulu近來工作忙碌，還有籌備1月婚禮相當忙碌，她婚宴無法延期，因為訂金已經付了，喜帖也都印好了，桌數則確定不會超過80桌。不過，一旁陳明珠突然語出驚人，表示今年是4人在台上主持，暗示Lulu肚皮有動靜了，讓Lulu急忙澄清「是3人沒錯」，強調沒懷孕，笑指陳明珠造謠。

此外，近期因北捷中山砍人事件，全台陷入恐慌，被問到若跨年活動遇到恐怖攻擊時要如何應對？TRAH表示：「一定是把演出先暫停掉，一定要先把當下掉狀況排解掉才有辦法演出。」Lulu坦言藝人在台上很容易遇到各種狀況，但大型活動就是要交給維安處理。

