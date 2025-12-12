Lulu日本拍攝婚紗、婚禮「由妹妹規畫」 陳漢典喊話邱澤、許瑋甯擔任主持：要互相

陳漢典、Lulu喊話邱澤、許瑋甯主持。潘佳琪攝

藝人陳漢典與 Lulu 黃路梓茵今（12日）宣布於婚禮上選用喜憨兒x幾米「完美小孩」作為婚宴喜餅。Lulu 說道：「幾米老師的插畫太繽紛了！外盒一看到就被吸住，打開餅乾造型更是可愛到尖叫。」兩人也分享了婚禮進度，近日會邀請賓客，日前則是前往日本拍婚紗。

婚禮倒數一個月左右，陳漢典、Lulu透露進度大約五五六六，這兩天在列賓客名單，預計近日發出邀請。至於伴郎、伴娘的部分，陳漢典表示：「絕對讓大家surprise! 」日前，Lulu擔任邱澤、許瑋甯的婚禮主持，談到自己的婚禮主持人，陳漢典一臉正經地說：「我覺得就是大家要互相cover、交換，請邱澤、瑋甯來主持。」Lulu補充說，因為網路上有人這樣講，覺得很爆笑，並且透露有另外找，但還不能公布，當天就知道了。

陳漢典、Lulu婚禮即將到來。潘佳琪攝

日前兩人飛往日本，Lulu透露其實是去拍婚紗照，之後會陸陸續續公開美照，激動表示「很漂亮」。另外，婚禮規畫由Lulu妹妹操辦，風格是可愛的，Lulu被問到是否是從小嚮往的風格，Lulu不忘搞笑說：「從小最嚮往是那種迪士尼的夢幻風格，長大之後發現那個版權很麻煩。」但她認真分享，其實覺得意義非凡：「因為妹妹本身是藝術家、設計師，所以由她來製作跟規畫，對我跟老公來說非常有人生意義的，對我們家來說都是。」



