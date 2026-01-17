Lulu曝曾莞婷「拒絕絲襪套頭」卻扮喪屍 楊銘威吐槽：差別在哪
藝人曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉、風田近來一同主持節目《明星製作公司》。曾莞婷16日分享，原本以為拍戲已經很累，才轉而嘗試實境節目，沒想到反而更操，笑說「以後實境節目應該看不到我的身影了！」無奈表示有時候頭都洗一半了，只好硬著頭皮繼續下去，「像在韓國，他們叫我扮喪屍，我就只好照做。」Lulu則補充曾莞婷過去對「絲襪套頭」橋段打死不妥協，卻在韓國錄影時願意扮演喪屍，而被一旁的楊銘威吐槽「不願意絲襪套頭，但願意扮喪屍，差別在哪？」逗樂全場。
曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu、黃偉晉、風田16日清晨才剛結束韓國拍攝返台，記者會也首度曝光節目宣傳影片，主持群在幕後忙進忙出、身兼多職的工作狀態，從企劃討論、現場執行到臨場應變一應俱全，節奏緊湊卻不失互虧笑鬧，充分詮釋6人苦中作樂的工作態度。對此，楊銘威表示「真實幕後人生就是這麼忙，不管幕前幕後，什麼工作都要做。」
談到拍攝過程，6位主持人自爆「翻車實錄」，形容團隊雖然很鬧，卻相當團結。陳漢典笑說自己曾經沒喬好場地，Lulu則是沒錄到經典畫面；黃偉晉自嘲攝影拍得不理想；曾莞婷拍攝時跟錯展榮與展瑞；楊銘威也爆料自己曾跟丟車子；風田則笑說大家私下常熱烈討論工作，但他常常沒參與，開玩笑表示：「又沒在錄幹嘛那麼認真？」引發全場大笑。
