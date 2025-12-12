Lulu曝1月婚禮進度！陳漢典欲邀邱澤主持婚禮
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。
陳漢典坦言，2人在籌備婚宴過程中，難免在討論時發生意見紛歧，但彼此不會堅守自我立場，而是互相低頭溝通，相互尊重。
夫妻倆日前飛往日本拍攝婚紗，Lulu以「風情萬種」形容婚紗照的風格，表示性感、可愛風都有，「要讓他覺得娶我像娶80個人！」陳漢典則在旁甜讚：「她絕對是火辣、性感集於一身。」
Lulu前陣子擔任許瑋甯、邱澤婚禮主持人，表現讓人印象深刻，是否會自己主持婚禮？陳漢典立刻大呼：「沒有新娘新郎還在主持的啦！」並開玩笑說：「還是請瑋甯、邱澤主持？我們互相啊！」Lulu則透露，主持人另有安排，當天就會揭曉。2人也透露，已經邀請朋友擔任伴郎、伴娘。
陳漢典、Lulu每年都是尾牙主持的熱門人選，1月舉辦婚宴恰逢尾牙季，是否會犧牲到賺錢機會？小倆口有默契地說，不會漏接任何一場尾牙，也透露已有多家廠商邀請夫妻檔一起主持。
