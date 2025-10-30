Lulu曾想幫陳漢典介紹女友！王月笑喊：不准參加《全明星》

Lulu曾想幫陳漢典介紹女朋友。（圖／楊澍攝）

陳漢典與Lulu到底何時發展成戀人關係？讓演出《半里長城笑噴版》其他演員們也很好奇。Lulu坦言，以前曾想幫陳漢典介紹女朋友，有次兩人參加活動，現場約有十多個女生，Lulu便問陳漢典：「你看在場誰最漂亮，我來幫你！」沒想到陳漢典竟高招回覆：「妳最漂亮！」

Lulu聽了非但沒動心，還搞笑說：「因為我真的覺得我最漂亮。」陳漢典順勢再次大誇老婆：「我就是貪圖她的美色！」

Lulu跟陳漢典婚後更甜蜜，更有戀愛感。（圖／楊澍攝）

郭子乾為陳漢典背書，強調他不是會隨便撩妹的人，「漢典個性很悶的。」近日演藝圈爆出婚內出軌新聞，陳漢典也連忙聲明：「我們沒有軌道！」意即絕不會有出軌的可能。

舞台劇《半里長城笑噴版》即將開演。（圖／楊澍攝）

《半里長城笑噴版》藝術總監王月看著兩人從秘密相戀到公開，直呼很喜歡這對夫妻，大讚：「他們對待彼此時，感覺眼裡有光。漢典工作完還會趕來看太太，真的好甜蜜。」王月在記者會上也Get到新聞點，一度放話：「不會讓他們參加《全明星運動會》。」讓全場笑噴。

