Lulu根本變成跨年主持人⋯廣告時間繼續唱 陳漢典手畫圈圈笑出來

「2026雄嗨趴」找來陳漢典、木木搭上阿本擔任主持人，開場則是Lulu。今年Lulu發了專輯，他連續主持了12年的跨年，第一年以歌手身份踏上舞台，陳漢典在介紹Lulu出場時，情緒價值給滿，他說：「她不只是會主持，她還會唱歌！是全能女神」。

Lulu被送走。（圖／翻攝自YouTube）

Lulu先是帶來一連串的台語組曲，talking時她提到，22歲是她第一次主持跨年晚會就是在高雄，隔了12年她再度回到這裡是擔任歌手，「一輪生肖後我回來了！大家說好不好！好不好聽！身材好不好！陳漢典有沒有賺到！」接著她貼心地幫主持大型典禮經驗比較少的陳漢典加油，「老公今年是主持人的身份，如果他有主持不好的地方請大家包涵，他已經盡力了！主持人很辛苦喔，必須從頭到尾，幫三位主持人加油！」

Lulu為了幫忙控時，talking花了比較長的時間，她笑說：「我可以講30分鐘嗎？後面都取消喔！來幫芒果醬叫車！幫八三夭找住宿！洪瑋哲晚點出來！鼓鼓你先回家！」她開玩笑之餘也幫大家複習了今年的卡司，陳漢典最後對著她轉圈圈，她笑說：「叫我來又叫我不要講話！奇怪餒！」

陳漢典轉圈要Lulu快點。（圖／翻攝自YouTube）

廣告時間，Lulu被陳漢典親自牽下舞台，木木忍不住笑說：「太閃了！這是見習婚禮嗎！」她看到燈牌就喊說：「我的粉絲都是共用的！八三夭粉絲也是我的，鼓鼓粉絲也是我的！」她不斷唱著所有人的歌，陳漢典無奈表示，「我現在有種請神容易送神難的感覺！」木木邀約Lulu一起主持，Lulu大笑回，「那這樣要加錢喔！」陳漢典笑說：「你能量很滿，好適合當第一棒喔！」