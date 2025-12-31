Lulu歌手身份登「2026雄嗨趴」 婚後首次同場陳漢典跨年場放閃

【緯來新聞網】「2026雄嗨趴」跨年晚會31日晚間在高雄夢時代時代大道登場，由高雄市政府主辦，多組表演藝人依序演出，現場氣氛熱烈。

Lulu歌手身份登「2026雄嗨趴」。（圖／年代提供）

活動主持陣容為陳漢典、林葦妮與阿本，三人穿著粉紫色服裝登台開場。林葦妮以中、台、客語向現場觀眾問候；阿本則表示這是他首次參與跨年晚會主持，心情緊張但也期待。



晚會由藝人黃路梓茵（Lulu）率先登場，她以歌手身份演出多首電音與台語歌曲，搭配DJ與舞群，炒熱現場氣氛。黃表示，自己第一次參與跨年主持即在高雄，這次以歌手身分回歸備感意義。她也提到丈夫陳漢典正在台下觀賞演出，現場兩人有多次互動。



男子音樂團體芒果醬（Mango Jump）則演唱《九彎十八拐》、《月亮》、《我不想工作 aka 我會中樂透》與《我喜歡你》等歌曲，引發觀眾大合唱。主唱佐治也多次走向延伸舞台與觀眾互動。

廣告 廣告

歌手陳忻玥演唱《炙愛》。（圖／年代提供）

歌手陳忻玥演唱《炙愛》、《愛在等待》與《Lonely》等作品，展現高音技巧與現場掌控力。她今年以專輯《V》入圍金曲獎最佳女歌手，此次是她再次登上高雄跨年舞台。

更多緯來新聞網報導

陶晶瑩心疼子瑜遭公司差別待遇 怒酸：快變冷凍水餃

王心凌演唱會抒情歌背後竟腿抽筋 自曝為演出戒「開心水」