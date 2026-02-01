Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情

娛樂中心／蔡佩伶報導

嘻小瓜參加陳漢典、Lulu婚宴，紅包金額挨酸。（組合圖／翻攝自IG）

男星陳漢典跟Lulu在上週於台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為紅包金額遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。

嘻小瓜在參加典Lu婚宴時，拍片提到禮金包6600元，原本是取吉利的寓意，但數字卻被網友放大檢視，狠酸「全場包最少」，事後，嘻小瓜出面反擊網友，還公開向Lulu道歉的對話訊息，同時強調如果金額不妥，願意再多包給陳漢典跟Lulu。

然而，昨（31日）Lulu忙完工作後，也在社群中做出回應，表示每個紅包都承載大家的祝福，強調她跟陳漢典在意的是朋友間的情誼，無論人是否能夠到場參加，他們都會很珍惜，因此Lulu更不希望任何一位朋友受到傷害，這也是他們選擇公開小S紅包祝福的原因。

Lulu回應禮金風波。（圖／翻攝自Lulu IG）

