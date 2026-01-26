Lulu爆文定現場全家哭慘！陳漢典感性告白：「結婚就是貪圖妳的美貌」 大方談生子計畫

演藝圈今日迎來開春最強喜事！金鐘主持搭檔陳漢典與Lulu（黃路梓茵）今（25）日於台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴。這場備受矚目的世紀婚禮席開70桌，宴請約650位親友，現場眾星雲集，嘉賓陣容橫跨綜藝、戲劇與樂壇，包含綜藝教父王偉忠、綜藝天王吳宗憲、金馬影帝邱澤與許瑋甯夫婦、歌壇天后彭佳慧、金曲歌后魏如萱、金曲歌王王力宏，以及奧運國手戴資穎等超過百位大咖現身。規模之大、星光之閃耀，被媒體譽為媲美「三金」頒獎典禮的年度盛事。

▲ 陳漢典與Lulu（25）日於台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴。（圖／記者郭懿慧 攝）

談及早上的迎娶儀式，這對平時愛搞笑的螢幕搭檔展現了感性的一面。Lulu坦言，在拜別父母時自己「哭到不成人形」，她透露媽媽光是腦海模擬畫面就哭了好幾輪，爸爸為了怕當場失態，甚至前一晚偷偷躲起來先「練習」掉淚，沒想到正式來時依然白費一場。陳漢典則笑說，原本Lulu爸以為自己能守住男兒淚，沒想到一看到Lulu就率先掉淚，最後直接崩潰爆哭到無法好好說話。Lulu笑著表示：「我們全家都很感性。」也感謝眾多親友的祝福下完成婚禮，是人生中最感動與開心的事。

▲ Lulu爆文定現場全家哭慘，全家都很感性。（圖／天地合娛樂 X 民間友人有限公司提供）

婚禮現場，Lulu一改往日鄰家女孩形象，婚紗隱約可見得「火辣事業縣」對此也驚豔全場，她自信表示：「大家平時都以為我是來搞笑的，今天就是要讓大家知道我的厲害！」陳漢典更大方秀出誓言：「為什麼會跟妳結婚？就是貪圖妳的美貌！」讓Lulu害羞又好笑地直呼：「到底要講幾次啦！」

當被問及娶到Lulu是否「旺夫」？陳漢典展現幽默本色，直呼兩人是「互旺」，現場甚至學起狗叫「旺、旺、旺」，遭Lulu吐槽：「哪有新郎在典禮現場學狗叫的！」陳漢典自嘲是在演「吉娃娃」，逗得全場大笑。

▲ 陳漢典大方秀出誓言：「為什麼會跟妳結婚？就是貪圖妳的美貌！」。（圖／記者郭懿慧 攝）

對於外界好奇的洞房花燭夜與求子計畫，陳漢典大方表示「順其自然」，強調只要燈光美、氣氛佳，一切看感覺；Lulu則調皮回應，礙於還有學生族群會看，細節就先保密。至於想生小公主還是小王子？陳漢典真情流露地說：「以前比較想要女兒，但現在覺得孩子就是禮物，只要來了就會好好照顧、欣賞他。」Lulu也趕緊向大家澄清：「目前孩子還沒來喔！」

▲ 陳漢典與Lulu生子計畫不藏全說了。（圖／記者郭懿慧 攝）

