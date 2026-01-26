Lulu爆文定現場全家哭慘！陳漢典感性告白：「結婚就是貪圖妳的美貌」 大方談生子計畫
演藝圈今日迎來開春最強喜事！金鐘主持搭檔陳漢典與Lulu（黃路梓茵）今（25）日於台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴。這場備受矚目的世紀婚禮席開70桌，宴請約650位親友，現場眾星雲集，嘉賓陣容橫跨綜藝、戲劇與樂壇，包含綜藝教父王偉忠、綜藝天王吳宗憲、金馬影帝邱澤與許瑋甯夫婦、歌壇天后彭佳慧、金曲歌后魏如萱、金曲歌王王力宏，以及奧運國手戴資穎等超過百位大咖現身。規模之大、星光之閃耀，被媒體譽為媲美「三金」頒獎典禮的年度盛事。
▲ 陳漢典與Lulu（25）日於台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴。（圖／記者郭懿慧 攝）
談及早上的迎娶儀式，這對平時愛搞笑的螢幕搭檔展現了感性的一面。Lulu坦言，在拜別父母時自己「哭到不成人形」，她透露媽媽光是腦海模擬畫面就哭了好幾輪，爸爸為了怕當場失態，甚至前一晚偷偷躲起來先「練習」掉淚，沒想到正式來時依然白費一場。陳漢典則笑說，原本Lulu爸以為自己能守住男兒淚，沒想到一看到Lulu就率先掉淚，最後直接崩潰爆哭到無法好好說話。Lulu笑著表示：「我們全家都很感性。」也感謝眾多親友的祝福下完成婚禮，是人生中最感動與開心的事。
▲ Lulu爆文定現場全家哭慘，全家都很感性。（圖／天地合娛樂 X 民間友人有限公司提供）
婚禮現場，Lulu一改往日鄰家女孩形象，婚紗隱約可見得「火辣事業縣」對此也驚豔全場，她自信表示：「大家平時都以為我是來搞笑的，今天就是要讓大家知道我的厲害！」陳漢典更大方秀出誓言：「為什麼會跟妳結婚？就是貪圖妳的美貌！」讓Lulu害羞又好笑地直呼：「到底要講幾次啦！」
當被問及娶到Lulu是否「旺夫」？陳漢典展現幽默本色，直呼兩人是「互旺」，現場甚至學起狗叫「旺、旺、旺」，遭Lulu吐槽：「哪有新郎在典禮現場學狗叫的！」陳漢典自嘲是在演「吉娃娃」，逗得全場大笑。
▲ 陳漢典大方秀出誓言：「為什麼會跟妳結婚？就是貪圖妳的美貌！」。（圖／記者郭懿慧 攝）
對於外界好奇的洞房花燭夜與求子計畫，陳漢典大方表示「順其自然」，強調只要燈光美、氣氛佳，一切看感覺；Lulu則調皮回應，礙於還有學生族群會看，細節就先保密。至於想生小公主還是小王子？陳漢典真情流露地說：「以前比較想要女兒，但現在覺得孩子就是禮物，只要來了就會好好照顧、欣賞他。」Lulu也趕緊向大家澄清：「目前孩子還沒來喔！」
▲ 陳漢典與Lulu生子計畫不藏全說了。（圖／記者郭懿慧 攝）
更多eNews報導
颱風季來了！10天後恐現「颱風窩」 氣象專家示警：規模恐超丹娜絲
26歲百萬網紅驚傳車禍！遭甩飛車外慘亡 「死亡預告成真」網嚇壞
其他人也在看
許瑋甯趕場回台北參加LuLu婚禮！下身失蹤同框邱澤 超仙近照曝光
LuLu（黃路梓茵）、陳漢典昨（25日）在台北文華東方酒店舉辦婚宴，邀請約650位親友到場共襄盛舉，不少圈內好友都現身受訪，包括吳宗憲、王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾等人，剛結完婚的邱澤、許瑋甯也在其中，兩人雖然沒有受訪，身影卻也默默出現在其他賓客的照片中。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
被指與謝和弦吸毒、性行為…陳芳語怒告Keanna 檢方「不起訴」：難以查證
女星陳芳語提告碰壁！因為2024年4月間，歌手謝和弦前妻「Keanna」戴一軒發文爆料，稱陳芳語跟謝和弦在錄音間發生性行為、抽大麻。陳芳語氣炸提告，士林地檢署近日偵結，認定戴一軒貼文未指名道姓，且內容涉及個人恩怨，相關事實難以查證，因此給予不起訴處分。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
晉弘 公告本公司114年現金增資收足股款暨增資基準日
公開資訊觀測站重大訊息公告(6796)晉弘-公告本公司114年現金增資收足股款暨增資基準日1.事實發生日:115/01/262.公司名稱:晉弘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。 (2)本公司114年現金增資發行普通股2,000,000股，每股發行價格新台幣67.2元， 實收股款總額新台幣134,400,000元，業已全數收足，並訂定115年01月26日為 現金增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 預定股款繳納憑證上市日期為115年1月29日。延伸閱讀：晉弘現增案股款約1.34億元，預定股款繳納憑證上市日1/29晉弘114年現增案股款催繳期間為1/16~2/23 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
豐達科114年現增案於催繳期間繳款者，所認購股數預計2/6劃撥至集保帳戶
公開資訊觀測站重大訊息公告(3004)豐達科-公告本公司現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜1.事實發生日:115/01/262.公司名稱:豐達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年現金增資原股東及員工認股繳款催繳期間自114年12月23日至115年01月23日下午3時30分止。。6.因應措施:(1)未於催繳期間繳納股款之原股東及員工，喪失認股之權利。(2)於催繳期間繳納股款之股東及員工，所認購之股數預計於115年02月06日劃撥至該股東及員工之集保帳戶。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):股東如有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部。地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566。延伸閱讀：豐達科 公告本公司現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜國票證券認購(售)權證終止上市彙總表 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／愛雅挺8月孕肚爆「分房睡」！？不忍洩真實原因畫面曝！
[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳37歲女星愛雅（張艾亞）和老公「萬先生」於2022年結婚，並在去年宣布懷孕好消息，她也時常在社群上分享夫妻日常，沒想到近日她...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
夢幻聯動！HELLO KITTY & JISOO 期間限定快閃店 2/6登陸松菸
[Newtalk新聞] 夢幻聯動空降台北！韓國天團BLACKPINK成員JISOO將與三麗鷗知名角色「Hello Kitty」聯名，自2月6日至3月1日，於台北松山文創園區1號倉庫設立快閃店，與粉絲盡情感受粉紅魅力。 BLACKPINK成員JISOO曾多次公開自己是Hello Kitty的頭號粉絲，日前正式公開聯名企劃，將1974年誕生的三麗鷗知名角色「Hello Kitty」，與無論是音樂、時尚及文化領域皆具有全球影響力的藝人「JISOO」形象完美結合，堪稱是地表最強可愛聯名，在首爾掀起搶購熱潮。 而此次快閃店「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」將以「交換日記」為主題，紀錄JISOO一直以來對Hello Kitty的喜愛，以及Hello Kitty的日常。 在主視覺上，兩位主角身穿上粉紅小禮服，搭配珍珠裝飾和甜酷風格短靴，並手持愛心造型麥克風，將互為粉絲、彼此憧憬，展開一段代表兩人友誼的心情故事。台北快閃店現場也預計展示一系列聯手Hello Kitty詮釋JISOO形象的周邊商品，包含隱藏彩蛋JISOO自創角色SHUMON小灰塵聯名新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
資料中心暴增AI狂吃電 美國商會點名電力三要素：可靠度、韌性、可預期轉型路徑
過去，能源對不少企業來說，比較像是一道「不定時炸彈」。這幾年更因政策、供需、價格都充滿變數，企業自然不太把能源當成穩定經營的一部分來看。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
《生醫股》太景流感新藥授權南韓業者 簽約、里程碑金等即將入袋
【時報記者郭鴻慧台北報導】新藥研發公司太景*-KY(4157)今(26)日公告，旗下抗病毒新藥Pixavir marboxil(TG-1000)正式與南韓知名藥廠Boryung Biopharma簽署商業化授權協議。Boryung Biopharma將獲得Pixavir marboxil在南韓市場的獨家開發與銷售權；太景將依約收取簽約金、里程碑款及上市後銷售權利金。這是繼中國大陸及印度後，Pixavir國際佈局的又一重要里程碑。 在近期強勢的流感病毒株肆虐下，南韓流感藥品市場剛性需求強勁，且有持續擴大潛力。根據南韓流感患者統計數據顯示，2023年南韓流感確診人數高達309.9萬人，創下近年新高。值得注意的是，南韓流感患者結構呈現高度年輕化趨勢。數據分析指出，0至19歲幼兒、兒童及青少年族群患者的比例高達63％，顯示校園及家庭群聚感染是流感傳播的主要環境。 目前南韓市場雖有傳統藥物Oseltamivir，對於兒童與青少年而言，傳統藥物需連續服用五日，常面臨依從性不佳的挑戰；能夠單次服用治療藥物的便利性便成為高階市場的指標產品。Pixavir marboxil作為創新作用機轉的核酸內切(酉時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
「台版Jennie」孫淑湄詐騙級演出！陶晶瑩：只有她被騙演《陽光女子合唱團》
「台版Jennie」孫淑湄詐騙級演出！陶晶瑩：只有她被騙演《陽光女子合唱團》造咖 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 17則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 19則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 1 天前 ・ 13則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 52則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11則留言
王心凌43歲依舊是「不老甜心教主」！體重從沒超過44公斤的原因：每週運動3次、每餐只吃8分飽！
演唱會後，她過往受訪片段與社群分享也再度被翻出來討論。王心凌曾大方提到，自己的體重多年來都維持在「4 字頭」，最胖時也從沒超過44公斤！但談及如何維持這樣的狀態，她說運動並非追求一次練很多，而是重視次數與持續性。在運動習慣上，王心凌屬於長期派。她曾分享自己已...styletc ・ 23 小時前 ・ 3則留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 36則留言