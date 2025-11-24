Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」

Lulu甜曝和陳漢典婚禮最新進度。（圖／侯世駿攝）

黃路梓茵（Lulu）、曾莞婷、陳漢典、楊銘威、黃偉晉、風田，今（24日）一同出席《明星製作公司》記者會。Lulu與陳漢典9月11日驚喜宣布婚訊，強調「不是開玩笑」，10月20日完成結婚登記，喜訊震撼演藝圈。先前兩人曾被本刊拍到去台北市文華東方看場地試菜，今被問婚禮進度，Lulu先說沒有進度，之後補充：「終於有往前一點點了，啊！最近要付飯店訂金了，賓客還沒有邀請，要把東西先弄好。」

提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。

Lulu、曾莞婷、陳漢典、楊銘威、黃偉晉、風田，一同出席《明星製作公司》記者會。（圖／侯世駿攝）

此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》，6人今特別化身工作人員，各司其職為節目親自舉辦一場記者會。眾人一致認為夫妻倆公私很分明，唯獨有時會不自覺開起小視窗，超細微的小事也可以聊，閃瞎旁人眼。

Lulu一直以來的個性都很會替別人著想，主持人出身的組織能力強，但卻也被其他人直指說她「控制欲很強」，談及夫妻私下分工是否一樣以女方為主？陳漢典護妻心切地說：「私下沒特別分配，就是想法一致。」Lulu表示兩人就是互相幫忙，「各自做各自能做的，像婚禮我就很有想法，去統籌花藝、視覺，他（陳漢典）負責付錢、出席」。

