Lulu登記結婚半個月！陳漢典無預警「公布新身份」樂喊：被感動到

陳漢典上月20日登記結婚，正式娶回多年好友兼搭檔Lulu（黃路梓茵），不時甜蜜合體閃瞎眾人。今（4）日他透過社群平台開心宣告「今天要跟大家公佈我的新身份」，原以為婚後要再帶來好消息，沒想到其實是成為手遊代言人，引發網友熱烈迴響。

Lulu（左）與陳漢典（右）登記結婚至今半個月。（圖／天地合娛樂、民間友人提供）

陳漢典與Lulu上月17日於金鐘獎頒獎典禮甜蜜挽手走紅毯，月底再宣布合演舞台劇《半里長城》，飾演前任戀人。昨日又傳出好消息，兩人將分別以主持人及歌手身份，首度於高雄跨年晚會合體，在12月31日跨年夜一同迎接2026年。而陳漢典今日宣布代言人新身分，直呼遊戲中溫馨搞笑的感覺猶如現實養寵日常，「試玩的時候真的被感動到。」

陳漢典宣布成為手遊代言人。（圖／翻攝自陳漢典臉書）

事實上，陳漢典與Lulu秘戀1年，9月11日拋震撼彈宣布交往後進度飛快，隔月便馬上登記結婚。此外，兩人婚禮確定將於明年1月舉行；至於備孕進度，小倆口則低調稱還在努力。

