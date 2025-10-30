Lulu登記結婚才10天突喊「我懷孕了」 陳漢典反應曝光

Lulu（右）、陳漢典互動超甜。黃于珊攝



Lulu（黃路梓茵）10月20日才與陳漢典登記結婚，今（10╱30）夫妻倆和郭子乾、樊光耀、郁方為《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版彩排，藝術總監王月透露Lulu劇中有句台詞「我懷孕」演得很真實，Lulu急說：「但是是沒有懷孕的，戲裡面有可能懷孕。」現場被拱預習對著老公說：「我懷孕了。」陳漢典配合地說：「早就等很久了，太好了。」

導演許栢昂爆料早在Lulu、陳漢典未公開婚訊前就發現愛火，「戲裡面有一些橋段是他們要吵架，就發現Lulu不管怎麼排戲就是沒有辦法對漢典說重話，比如說『感情騙子、你為什麼不肯承認你的錯誤』這種，她會異常溫柔，我想說Lulu妳是這個路線嗎，私底下這麼謙恭有禮嗎」？

而陳漢典劇中談三角戀，許栢昂透露：「他有正牌女友，他不管怎麼排，都不肯理那個正牌女友。」有一個牽手橋段，因Lulu在旁，他竟把手抽走，許栢昂直呼2人太明顯了，「我就問他們你們交往過還是你們在一起？還是分開了？為什麼會有這個狀況」？但當時2人都矢口否認

許栢昂笑說：「他們迫於壓力只好去結婚。」王月好奇問2人：「你們本來就有計畫今年要公開對不對？還是真的被導演逼的？」陳漢典說：「沒有什麼計畫，我們聊著聊著就好像不錯喔……。」Lulu接說：「就去結婚。」

被問是否在排練過程發現真的很喜歡彼此？王月搶先說：「他們早就喜歡彼此了，只是說沒想到我這個月娘嘴，怎麼就把2個人放在同一個舞台劇呢，《萬里長城》就撿到寶了，因為他們的婚訊，也讓我們《萬里長城》演出消息都出去。」

王月大讚2人演得非常好，「當她看到他跟現任在一起，她情緒就來了，甚至會說出『我懷孕』，漢典就嚇到了，他們都演得很真實，非常好看」。Lulu急忙強調：「現在沒有（懷孕）。」沒想到陳漢典說：「台中場是2月28日，2月可能會有機會看到1個孕婦在……。」馬上被老婆阻止：「不要亂講啦！」

雖然王月沒下禁孕令，但Lulu也說：「沒這個計畫，目前沒有。」透露和郁方排對殺戲時，被偷問：「新聞說妳懷孕了，那這樣我怎麼殺妳？」她趕緊說：「我沒有。」郁方笑說：「不方便妳一定要告訴我。」陳漢典則附和：「因為那一陣子大家都一直在講，講到後面我也好奇問『妳懷孕了』？」

