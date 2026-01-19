Lulu秀復古婚紗 意外跟30年前媽媽穿一樣

（中央社記者洪素津台北19日電）藝人Lulu、陳漢典今天再度公開婚紗照，復古婚紗款式意外和30年前媽媽穿一樣，親情巧合讓母女倆感到不可思議；婚禮將至，Lulu說，和陳漢典籌備過程中完全沒吵架，觀念合拍。

根據新聞稿，黃路梓茵（Lulu）、陳漢典今天再公開2套婚紗，是「日系浪漫典雅風」與「昭和復古浪漫風」，其中復古風格讓Lulu最驚喜。她透露，這套禮服原本只是上網隨意搜尋後找出來的範本，沒想到成品一曝光，竟與媽媽30年前結婚時所穿的婚紗款式幾乎一模一樣，連細節都高度雷同，讓這套婚紗意外促成一段「跨時空的母女連心」。

Lulu笑說：「造型師根本不知道我媽媽當年結婚穿的是哪一套，沒想到最後挑中的款式與媽媽當年出嫁時穿的超像。只能說母女連心，真的很神奇，有一種跨時空的默契，連我媽都覺得很不可思議，好像冥冥之中有什麼連結。」

除了婚紗照，婚宴節目流程及細節也都是Lulu一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論才定案。陳漢典笑說：「基本上所有計畫都是她的提議，但我每次都覺得很棒，所以幾乎沒有意見不合，就算有，也都是很順的溝通。」（編輯：張雅淨）1150119