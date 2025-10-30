LuLu突喊懷孕了！陳漢典曝「2月會看到孕婦」 導演：排戲就看出不對勁

記者王培驊／台北報導

舞台劇《半里長城》笑噴版即將重返舞台。（圖／記者鄭孟晃攝影）

台灣戲劇大師李國修的經典作品《半里長城》笑噴版即將重返舞台，由「屏風子弟兵」與綜藝金鐘拍檔合體登場，郭子乾、樊光耀、LuLu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷共同主演，笑料保證滿滿。該劇透過「戲中戲中戲」的演出手法，諷刺歷史、調侃現實，將舞台內外的荒謬交織成一場人生縮影。今（30）日劇組在國家戲劇院舉行彩排記者會，婚後公開同台的LuLu與陳漢典成為全場焦點。

LuLu黃路梓茵、陳漢典在本月20日登記結婚。（圖／記者鄭孟晃攝影）

藝術總監王月笑說，兩人本月20日登記結婚，消息一出震撼全台，也讓《半里長城》票房瞬間飆破。戲裡，兩人飾演一對舊情未了的戀人，Lulu為了挽回愛人甚至脫口而出：「我懷孕了！」導演許栢昂笑說，從排戲階段就察覺他們「戲裡戲外都有火花」：「那時候他們要演吵架戲，但Lulu不管怎麼排都罵不下去，講台詞都會笑場；漢典也對戲裡的正牌女友顯得很冷淡，看起來就很不單純！」他還透露，自己私下忍不住問：「你們是不是在一起過？」對方當時否認到底，「結果沒多久就公開要結婚了！」

LuLu黃路梓茵、陳漢典共同出演舞台劇。（圖／記者鄭孟晃攝影）

藝術總監王月也在一旁笑回：「他們早就喜歡對方了啦！結果一合作就修成正果，婚訊一出，票全賣光！」她誇兩人舞台上默契自然、情感真摯，「每一場都很好看，演得太真實了！」

LuLu黃路梓茵在受訪時當眾喊「我懷孕了」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

對於外界關心的「懷孕話題」，LuLu也笑著澄清：「現在沒有懷孕啦！」被問婚後有沒有變甜？她笑說：「婚後才比較有戀愛的感覺，以前一起出去都像朋友，也不太可能牽手。」陳漢典則幽默接話：「我們現在是台北場，明年二月還有台中場，也許到時候會看到一個孕婦登場喔！」

陳漢典坦言，婚後基本上沒和LuLu吵過架。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談到舞台劇出演心得，陳漢典感性表示：「每次來排戲我都像影迷一樣，光耀哥完全不藏私，什麼都教我們。」至於婚後是否有過磨合？他笑說兩人沒吵過架，「就算有小摩擦也會好好講開，彼此都滿成熟的。」

李國修經典喜劇《半里長城》笑噴版將於10月31日至11月2日在台北國家戲劇院登場，12月27日移師高雄衛武營，明年2月28日則於台中國家歌劇院演出，觀眾可透過寬宏售票系統購票欣賞。

