Lulu突喊我懷孕了！陳漢典拋「明年2月」震撼喜訊

陳漢典與Lulu結婚10日甜蜜現身。（圖／東森娛樂）





台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版今（30）日舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員亮相；陳漢典與Lulu結婚10日甜蜜現身，她彩排到一半突然喊：「我懷孕了！」逗樂眾人。

陳漢典與Lulu合體演出舞台劇《半里長城》。（圖／東森娛樂）

導演許栢昂透露，Lulu與陳漢典在劇中有吵架橋段，但在彩排時卻氛圍很怪：「Lulu不管怎麼排戲就是沒有辦法對

漢典說重話、異常溫柔，我想說『妳是這個路線嗎？』」陳漢典對劇中女友也是不太搭理，導演趁休息時間問兩人有無交往過或正在交往，但他們都否認。

Lulu彩排時對陳漢典大喊：「我懷孕了！」受訪時也再次搞笑重現台詞，陳漢典也幽默接哽：「我等這天等很久了！」更打趣預告觀眾，《半里長城》明年2月移師台中國家歌劇院演出時：「可能會看到一個孕婦！」Lulu趕緊喊道：「先不要！」兩人目前沒有生育計劃。

小S（徐熙娣）日前在金鐘獎慶功宴上，開玩笑說不會出席《康熙來了》搭檔陳漢典與Lulu的婚禮：「我們私下關系還好，只是在節目裡看起來很好，跟康永哥才是真的好！」網友狂替陳漢典打抱不平，他今日回應此事笑說：「我跟她很好！我們也還沒有邀請，她有時候就是風雲變色了，她就是愛開玩笑！她到底會不會來？我們拭目以待好不好。」



