Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」
導演今受訪分享之前排練趣事，提到Lulu與陳漢典在劇中有情感糾葛的吵架橋段，「她無論如何都無法對他說重話，異常溫柔，我就覺得奇怪，Lulu私下是這個路線嗎」？而且陳漢典在劇中有個正牌女友，「怎麼排他都不理正牌女友，休息時我就好奇問兩人交往過？還是在一起？但他們都否認」，最後兩人公開戀情，一切才真相大白。
Lulu在劇中有一句對陳漢典大喊「我懷孕了」的詞，現實中會不會突然對老公喊這句話？Lulu今現場對陳漢典突喊這句話，只見陳漢典秒回：「我等這天等很久了！」反應逗笑，他還稱《半里長城》明年2月移師台中國家歌劇院演出時「可能會看到一個孕婦」，嚇壞現場眾人，Lulu直呼「先不要」，坦言目前還沒有懷孕計劃，王月則說劇組沒有「禁孕」要求，但的確因兩人參演有「撿到寶」的感覺，「因為Lulu跟漢典的婚訊舉國歡騰」，帶動票房大賣。
久未出現在舞台劇的郁方這次也加入演出，飾演團長夫人、葉子及宮女等多重角色。她笑說：「這次在劇裡不但要分飾多角，還要和Lulu有對手戲，真的很過癮！」多年未踏上劇場的她坦言再次感受到現場演出的熱力與溫度，「風屏劇團的戲總是能讓人笑著笑著，就被觸動到心底最真實的情感。」
《半里長城》為李國修經典的「風屏劇團三部曲」首部曲，融合古裝、歷史與現代情境喜劇的結構，以「戲中戲」手法諷刺現實，揭露劇團內外的荒謬、情感與人性。藝術總監王月表示：「國修老師生前常說，『人生如戲，戲如人生』。我們希望讓觀眾在笑聲中，看見每一個人的真實樣貌，這就是他留下的力量。」李國修紀念作品《半里長城》笑噴版全台巡迴購票可查寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店。
