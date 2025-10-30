Lulu突喊「我懷孕了」！陳漢典真實反應超甜蜜

陳漢典、Lulu登記結婚後同台，互動超甜蜜。（圖／楊澍攝）

陳漢典、Lulu黃路梓茵新婚僅十天，今（30日）即以夫妻檔身份，一同出席《半里長城笑噴版》彩排記者會。兩人首次公開合體，在劇中的情感糾葛成為焦點，Lulu更在現場即興模擬劇中台詞，向陳漢典宣告：「我懷孕了！」沒想到陳漢典的反應甜蜜又感人，連一旁的王月都大讚「好感人」！

導演許栢昂透露，早在幾個月前排戲時，就嗅出兩人之間的「不對勁」。他發現Lulu在劇中無法對陳漢典說重話，「像『感情騙子』這句話，她對漢典講起來都異常溫柔，我想說Lulu是這個路線的嗎？」

廣告 廣告

許栢昂還舉例，有一場戲陳漢典要牽飾演女友的演員的手，他發現陳漢典牽完後，眼神立刻掃向Lulu。當時兩人戀情尚未公開，許栢昂私下詢問「你們交往過？還是什麼狀況？」兩人急著撇清。如今Lulu笑說：「要保護戀情的話，千萬不要來演舞台劇！」

Lulu劇中痛斥陳漢典「感情騙子」。（圖／楊澍攝）

今天是兩人結婚的第十天，陳漢典甜蜜表示，目前的感受是「更有談戀愛的感覺」。Lulu補充，過去為了保護戀情，在公開場合不會有互動，「我們很少一起出去逛街，一定有朋友在場，也不可能牽手。」現在這些事都可以大方做了。

先前曾傳出Lulu懷孕的消息，也鬧出可愛的插曲。與Lulu有對手戲的郁方一度緊張，因為劇中有拿刀互刺的橋段，她神神秘秘地偷問Lulu：「新聞說妳懷孕，這樣我怎麼殺妳啊。」讓Lulu哭笑不得。

Lulu現場澄清，目前還沒有懷孕的規劃，不過劇中倒是可能有懷孕橋段。她現場即興對陳漢典喊出台詞：「我懷孕了！」陳漢典也興奮接招：「早就等這天很久了！」並立刻抱住Lulu，甜蜜反應讓王月也大呼：「太感動了！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿爆出軌「1時間點」洩端倪！傳王子年初幫牽線代言 廠商超傻眼

小S神預言畫面瘋傳！粿粿昔誇口「不可能出軌」被星座專家打臉

王子變小王！遭范姜彥豐控偷吃粿粿 合作品牌方緊急發聲：一日店長活動取消