Lulu突爆「我懷孕了！」揭懷孕傳聞真相 導演笑曝排戲不對勁內幕：怎麼異常溫柔?
李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城笑噴版》，於10月31日至11月2日在國家戲劇院登場。今（30）日舉行彩排記者會，由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等人出席，接受採訪時，導演驚爆兩人私底下暗通款舉內幕，原來釋出必有因。Lulu採訪時更搞笑爆料「我懷孕了！」逗趣回應懷孕傳聞真相。至於接吻與牽手哪件事先來？陳漢典幽默回應，笑翻現場。
▲ 李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城笑噴版》即將演出。（圖／寬宏藝術）
導演許栢昂受訪時打趣爆料，懷疑兩人在排練時「暗通款曲」，笑說：「他們戲裡有前任的糾葛情節，但Lulu怎麼排都兇不起來，一直異常溫柔！」他更忍不住問：「妳私底下是這個路線嗎？」更妙的是，陳漢典戲中有段三角戀，不理會現任女友，反而和Lulu情感糾纏。一場牽手戲，Lulu氣喊「你現在不跟我走，就別再見我！」陳漢典卻突然把手抽走，嚇得Lulu當場傻眼：「你幹嘛把手抽走啦！」導演笑稱那畫面太真實，還問：「你們是交往過？在一起？還是方開過」以為自年經驗判斷失靈。
當媒體追問到底有沒有懷孕，Lulu搞笑演出：「我懷孕了！」漢典還接話說：「等這天等很久了！」更搞笑預告「二月台中場可能會看到孕婦登場」，讓Lulu嚇到說「亂講啦！」對於懷孕一說，兩人後續都澄清沒有計畫。陳漢典甚至被大家問到都疑惑問Lulu「妳到底有沒有懷孕？」
▲ Lulu突爆「我懷孕了！」揭懷孕傳聞真相。（圖／寬宏藝術）
看似擁有好默契的兩人，被問到談戀愛會不會吵架？陳漢典透露，兩人會好好溝通，聊著聊著就沒事了。Lulu讚賞陳漢典脾氣很好，王月說Lulu你對了，「這一次一起參與演出，連我們都深深愛上這兩個年輕人。」即便兩人工作忙碌，但來排練時候只專注一件事情，高EQ真的讓人很感動，成功不是沒有原因。有趣的是，兩人結婚不到十天，當郭子乾一句「有些話不要講太早」，惹來現場一陣爆笑。
郁方好奇，陳漢典與Lulu都是同事，誰先跨過那座鴻溝？兩人透露，彼此都很有默契，像跳探戈一樣，「有時候我很積極，有時候他很積極，當剛好積極的時候，就中了！」至於先接吻還是先牽手，陳漢典疑惑：「這件事應該是一氣呵成、同步進行吧！」甜蜜互動閃瞎全場。
▲ 先接吻還是先牽手，陳漢典疑惑：「這件事應該是一氣呵成、同步進行吧！」。（圖／寬宏藝術）
談起婚後生活，Lulu坦言：「以前未婚時都是跟朋友群聚，現在才真正開始兩人世界，才有新婚的感覺。」王月讚許夫妻兩人都有共同話題，因為工作是同領域，有這樣的默契，相互了解真的很難得。至於美國行是否是感情升溫的時刻，陳漢典笑著說：「我們去哪兒都升溫，現在在台上升溫。」
王月更稱，兩人婚訊曝光後意外替劇團帶來宣傳紅利：「我這個月娘真的撿到寶！」新加盟的郁方透露，看到劇組名單有郭子乾、樊光耀就立刻點頭接演，王月笑稱她「帶資進組」，團體票買最多。陳漢典則化身小粉絲，讚許樊光耀「不藏私分享經驗給大家」，郁方也笑說：「如果他是第二名，那應該沒人敢當第一名了！」
▲ 王月笑稱郁方她「帶資進組」，團體票買最多。（圖／寬宏藝術）
《半里長城笑噴版》將於10月31日至11月2日在國家戲劇院演出，金牌卡司、爆笑劇情與真情流露的表演，預料將再掀觀眾笑聲與掌聲。
／
更多eNews報導
賀瓏「公開天殘遺書」掀議！友人怒揭真相 凱莉不捨5字力挺被讚爆
「孫生離世，我也會離世」網紅DK道歉關機 坦言：聖母病發作
其他人也在看
結婚才10天Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典傻笑放閃：等很久了
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu黃路梓茵新婚至今10天，今（30日）兩人以夫妻檔身份現身《半里長城笑噴緯來新聞網 ・ 1 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 1 天前
登記10天超閃！Lulu甜誇老公脾氣好 陳漢典突喊：2月可能看到孕婦上台
李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版即將登場，30日舉辦彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員一同出席。全場焦點莫過於剛登記結婚的新婚夫妻Lulu及陳漢典，導演更透露早在排戲時，就看出兩人不對勁。中天新聞網 ・ 1 天前
小S自爆不去婚禮包1萬6 陳漢典出面滅火親揭私下關係
男星陳漢典與「Lulu」黃路梓茵於20日完成結婚登記，正式升格為夫妻。今（30）日恰好滿十天，兩人首度以「新婚夫妻檔」身分一同亮相，在舞台劇《半里長城》彩排記者會上互動熱絡，甜蜜氣氛藏都藏不住。不過，小S日前在金鐘獎慶功宴上被問到兩人婚事時，脫口而出「不會去婚禮」，更自爆與陳漢典「私下關係就還好」，自由時報 ・ 22 小時前
Lulu突爆「我懷孕了」陳漢典驚喜反應曝光 甜蜜新婚10天！王月脫口：不讓參加《全明星》
Lulu突爆「我懷孕了」陳漢典驚喜反應曝光 甜蜜新婚10天！王月脫口：不讓參加《全明星》娛樂星聞 ・ 21 小時前
王子被爆不倫後「1舉動」讓粿粿錯愕？網友諷「不認錯死更難看」
男星范姜彥豐昨日（10/29）公開發文指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌友人「王子」邱勝翊，事件曝光後引發眾人關注，王子也馬上坦承和粿粿的關係「超過朋友界線」，但強調自己並非第三者。不過由於王子道歉速度極快，且和粿粿說法不一致，有網友忍不住諷刺「老實說粿粿，也沒料到王子縮這麼快吧？」引發話題。太報 ・ 1 天前
越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。律師李怡貞也在臉書談論此事，認為王子最可惡的是「一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界」，但在這段三角關係中最輸的人「永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
獨家／王子免費住昆凌豪宅恐生變？「勾搭人妻」牴觸周杰倫道德標準
男星范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌，對象竟是王子（邱勝翊），震撼演藝圈。隨著「王子變小王」風波延燒，他免費住在昆凌豪宅一事再掀熱議。友人透露，向來顧家、道德標準高的周杰倫已開始關切此事，加上傳出粿粿離婚手續還沒辦完就入住王子家，王子再免費住昆凌名下豪宅的日子恐怕也不會太久了。鏡報 ・ 12 小時前
舒淇自揭童年「躲衣櫃恐懼」 邱澤詮釋家暴父幽默喊：別討厭我！
舒淇首次自編自導劇情長片《女孩》就榮獲釜山影展「最佳導演獎」殊榮。電影將於31日在台搶先全亞洲上映。片商30日釋出最新幕後花絮〈女孩與男人篇〉，呈現幾場窒息情感對峙背後的創作與心境。中天新聞網 ・ 1 天前
邱澤許瑋甯傳11月底辦婚禮！地點曝光經紀人回應
男星邱澤與女星許瑋甯2021年12月無預警公開婚訊，令許多粉絲相當驚喜，不過，夫妻倆今年8月順利迎來兒子Ian，仍尚未舉行婚禮，先前也僅以「會補辦」簡短帶過。如今有消息傳出，兩人已選定婚期為11月底，且地點選在台北文華東方酒店。中時新聞網 ・ 1 天前
舒淇自編自導處女作「女孩」 邱澤、9m88演技大突破｜#鏡新聞
本週新片話題熱度都很高，南韓影帝劉宰明演出恐怖片，要挑戰觀眾的恐懼極限，泰國強檔《鬼聲泣》也推出續集，原班人馬冒險進入鬧鬼的森林，救出家人。國際影后舒淇自編自導處女作女孩，找來北影影帝邱澤、歌壇跨界女神9m88飾演夫妻，兩人大銀幕飆戲，演技大突破。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 2 小時前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆早住進王子家！閨密簡廷芮遭網洗版轟共犯「等翻車」 神隱至今
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，目前雙方皆無回應，而美國同行的閨密簡廷芮遭網友留言「區置板凳」，網友刷一排留言洗版，不過她至今仍神隱。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
結婚才10天！ Lulu彩排脫口「我懷孕了」陳漢典樂翻：等很久了
Lulu黃路梓茵、陳漢典本月20日登記結婚，夫妻倆30日攜手出席李國修經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》出席彩排記者會。Lulu現場還被拱練習說「我懷孕了」，陳漢典則甜蜜回覆「早就等很久了」，更脫口「明年二月可能有機會看到孕婦。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王瑞霞35年玉女形象全毀！ 崩潰：我被騙來的
「漂亮寶貝」王瑞霞睽違35年，終於在今年圓夢舉辦首場個人演唱會，57歲的她最近也登上《花甲少年趣旅行》，不料卻被同行友人荒山亮爆料「私下反差極大」，王瑞霞哭笑不得的說是被騙來的，也自虧：「我用心培養的優雅氣質，這次完全都毀了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前