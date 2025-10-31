Lulu突爆「我懷孕了！」揭懷孕傳聞真相 導演笑曝排戲不對勁內幕：怎麼異常溫柔?

李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城笑噴版》，於10月31日至11月2日在國家戲劇院登場。今（30）日舉行彩排記者會，由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等人出席，接受採訪時，導演驚爆兩人私底下暗通款舉內幕，原來釋出必有因。Lulu採訪時更搞笑爆料「我懷孕了！」逗趣回應懷孕傳聞真相。至於接吻與牽手哪件事先來？陳漢典幽默回應，笑翻現場。

▲ 李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城笑噴版》即將演出。（圖／寬宏藝術）

導演許栢昂受訪時打趣爆料，懷疑兩人在排練時「暗通款曲」，笑說：「他們戲裡有前任的糾葛情節，但Lulu怎麼排都兇不起來，一直異常溫柔！」他更忍不住問：「妳私底下是這個路線嗎？」更妙的是，陳漢典戲中有段三角戀，不理會現任女友，反而和Lulu情感糾纏。一場牽手戲，Lulu氣喊「你現在不跟我走，就別再見我！」陳漢典卻突然把手抽走，嚇得Lulu當場傻眼：「你幹嘛把手抽走啦！」導演笑稱那畫面太真實，還問：「你們是交往過？在一起？還是方開過」以為自年經驗判斷失靈。

當媒體追問到底有沒有懷孕，Lulu搞笑演出：「我懷孕了！」漢典還接話說：「等這天等很久了！」更搞笑預告「二月台中場可能會看到孕婦登場」，讓Lulu嚇到說「亂講啦！」對於懷孕一說，兩人後續都澄清沒有計畫。陳漢典甚至被大家問到都疑惑問Lulu「妳到底有沒有懷孕？」

▲ Lulu突爆「我懷孕了！」揭懷孕傳聞真相。（圖／寬宏藝術）

看似擁有好默契的兩人，被問到談戀愛會不會吵架？陳漢典透露，兩人會好好溝通，聊著聊著就沒事了。Lulu讚賞陳漢典脾氣很好，王月說Lulu你對了，「這一次一起參與演出，連我們都深深愛上這兩個年輕人。」即便兩人工作忙碌，但來排練時候只專注一件事情，高EQ真的讓人很感動，成功不是沒有原因。有趣的是，兩人結婚不到十天，當郭子乾一句「有些話不要講太早」，惹來現場一陣爆笑。

郁方好奇，陳漢典與Lulu都是同事，誰先跨過那座鴻溝？兩人透露，彼此都很有默契，像跳探戈一樣，「有時候我很積極，有時候他很積極，當剛好積極的時候，就中了！」至於先接吻還是先牽手，陳漢典疑惑：「這件事應該是一氣呵成、同步進行吧！」甜蜜互動閃瞎全場。

▲ 先接吻還是先牽手，陳漢典疑惑：「這件事應該是一氣呵成、同步進行吧！」。（圖／寬宏藝術）

談起婚後生活，Lulu坦言：「以前未婚時都是跟朋友群聚，現在才真正開始兩人世界，才有新婚的感覺。」王月讚許夫妻兩人都有共同話題，因為工作是同領域，有這樣的默契，相互了解真的很難得。至於美國行是否是感情升溫的時刻，陳漢典笑著說：「我們去哪兒都升溫，現在在台上升溫。」

王月更稱，兩人婚訊曝光後意外替劇團帶來宣傳紅利：「我這個月娘真的撿到寶！」新加盟的郁方透露，看到劇組名單有郭子乾、樊光耀就立刻點頭接演，王月笑稱她「帶資進組」，團體票買最多。陳漢典則化身小粉絲，讚許樊光耀「不藏私分享經驗給大家」，郁方也笑說：「如果他是第二名，那應該沒人敢當第一名了！」

▲ 王月笑稱郁方她「帶資進組」，團體票買最多。（圖／寬宏藝術）

《半里長城笑噴版》將於10月31日至11月2日在國家戲劇院演出，金牌卡司、爆笑劇情與真情流露的表演，預料將再掀觀眾笑聲與掌聲。

