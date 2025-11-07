Lulu結婚全紀錄曝光！陳漢典緊張成「文盲」忘戶籍、大頭照被退件 甜到網友瘋喊姨母笑

Lulu與陳漢典在金鐘獎隔天前往戶政事務所登記結婚，全程甜蜜互動被拍下，笑料與粉紅泡泡齊飛，影片上線不到一天突破20萬觀看。（翻攝自YT/ Lulu黃路梓茵）

金鐘搭檔修成正果！主持人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）上月在金鐘獎頒獎典禮隔天（10月20日）閃電前往戶政事務所登記結婚，正式升格為夫妻；今（7日）Lulu在YouTube頻道公開「結婚登記過程」影片，短短數小時吸引超過20萬人次觀看，網友紛紛留言：「從頭姨母笑到尾！」「這對真的太可愛了！」

Lulu、陳漢典「金鐘隔天直奔登記」 甜蜜互動全拍下

影片開場，Lulu笑說：「昨天參加完金鐘獎，今天參加『結婚典禮』！」陳漢典則搞笑接話：「我們要來簽約啦！」

兩人接著甜蜜亮出對戒，瞬間閃瞎全場，戶政事務所的員工也被這對「金鐘CP」吸引，紛紛圍觀見證這場低調又浪漫的登記儀式。

不過過程中狀況連連，首先是交證件照時，兩人照片都被退貨，原因竟是「臉沒對正」！Lulu笑虧：「因為我們是『諧（斜）星』！」陳漢典也接哏補充：「諧星嘛 我們臉就這樣。」逗得現場笑聲不斷。

登記時的大頭貼因為「臉沒有正」被退件，Lulu與陳漢典一樣用幽默方式逗得大家笑開懷。（翻攝自YT/ Lulu黃路梓茵）

陳漢典緊張變「文盲」 忘記戶籍地求救Lulu

接著在填寫結婚書約時，陳漢典竟緊張到手發抖、連戶籍地都忘記，急忙向Lulu求助。

Lulu溫柔安撫：「老公不要緊張，怎麼會緊張到變文盲呢！」兩人的甜蜜互動讓網友直呼：「這是真愛認證現場！」

親友團見證喜事 Lu媽看背影淚崩：女兒有配偶欄了

當天見證喜事的嘉賓陣容堅強，包括Lulu的妹妹「路馬力」、經紀人陳鎮川、歌手許哲珮與好友Amanda等人。

Lu媽看到女兒與女婿背影時，感動落淚說：「女兒有配偶欄了，感覺真的不一樣。」還不忘爆女婿陳漢典的料：「晚上可以好好睡覺了！他說昨天晚上高興到不知道怎麼睡覺，都睡不著。」

「時間好快一眨眼結婚已經快3個禮拜了」陳漢典今也在臉書發文，感性寫下：「發現結婚很開心，還可以繼續跟老婆談戀愛🥰也收到很多祝福，得到很多的愛」他感謝各界祝福，並呼籲粉絲：「如果大家有找到對的人，推薦大家趕快結婚喔❤️」短短幾句話洋溢幸福泡泡。

