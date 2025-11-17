Lulu脫衣撩玖壹壹 虧春風「不要對我起色心」

Lulu（左）綜藝魂爆發，喊春風「葛葛」。KKLIVE、混血兒娛樂提供



「玖壹壹」前天（11╱16）續唱「南北貳路音樂節」，邀許富凱和新婚的Lulu（黃路梓茵）擔任嘉賓，綜藝魂全開的Lulu在台上勾引春風，故意用撒嬌聲音喊他「葛葛」，還虧他：「不要對我起色心喔！」

Lulu與玖壹壹合體演唱〈嘻哈庄腳情〉，大喊：「我回家啦！」健志幽默問：「回家感覺怎麼樣？」她豪邁地說：「爽啦！」健志談到9月11日她宣布婚訊，「那天我們在台中的老虎城Movie Stage加碼唱〈嘻哈庄腳情〉就是為了祝福妳」。她笑回：「對！我知道！當天歌迷還Tag我，跟我講這件事。」

廣告 廣告

許富凱（左二）與「玖壹壹」合唱〈癡情男子漢〉。KKLIVE、混血兒娛樂提供

談到雙方情誼，Lulu感性地說：「玖壹壹是我一輩子的好朋友，是我的bro。」隨後話鋒一轉又笑說：「但我現在那麼辣！還有辦法做你們的bro嗎？」更直接脫衣露出美背，不料健志不解風情地指著她的手臂問：「妳這邊是黑青喔？」她立刻大喊：「那是胎記啦！」讓台下觀眾笑噴。

接著Lulu開放點歌，一連清唱多首歌曲寵粉，她分享最近推出台語專輯，請大家支持，還演唱台語新歌〈真正有Sunny〉，也和粉絲約定明年再相見。

更多太報報導

「放浪兄弟」雙主唱合體攻蛋 AKIRA問AI：我們是不是很厲害

《歌劇魅影》40周年5度來台 64場巡演破百老匯紀錄

「TWICE」雷射文字秀攻佔高雄7地標 交通號誌、捷運驚喜應援