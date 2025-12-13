Lulu與陳漢典明年婚禮落實公益，喜餅將選喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」

記者倪有純攝

新婚的Lulu黃路梓茵與陳漢典將於明年一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，以落實公益。同時透露，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人。

夫妻倆日前飛往日本拍攝婚紗，Lulu以「風情萬種」形容婚紗的風格，性感、可愛風都有，「要讓他覺得娶我像娶80個人！」陳漢典則在旁甜讚：「她絕對是火辣、性感集於一身。」

被問到婚宴進度已進行約5、6成，近期正在確定賓客名單，會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也半幽默的說「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。

Lulu前陣子擔任許瑋甯、邱澤婚禮主持人，表現讓人印象深刻，是否考慮自己主持婚禮？陳漢典立刻大聲回應：「沒有新娘新郎還在主持的啦！」並開玩笑說：「還是請瑋甯、邱澤主持？我們互相啊！」Lulu則透露，主持人另有安排，當天就會揭曉。目前進度是已經邀請朋友擔任伴郎、伴娘。陳漢典坦言，2人在籌備婚宴過程中，難免發生意見紛歧，但彼此不堅守自我立場，互相低頭溝通、尊重。