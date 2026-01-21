Lulu與陳漢典1/25台北大婚！曬大合照感謝「最用心的人」

藝人黃路梓茵（Lulu）與陳漢典的婚禮即將於1月25日在台北舉行，兩人近日公開多組婚紗照，吸引了大批粉絲關注。Lulu今（21）日於社群平台分享了多張與父母、陳漢典經紀人還有婚紗照拍攝工作人員的合照，並感性表示：「集結全世界最會、最用心的人在這裡。」

Lulu今日於社群平台分享了多張與父母、陳漢典還有婚紗照拍攝工作人員的合照。（圖／翻攝自 Lulu 黃路梓茵臉書）

Lulu最新發文感性表示，婚紗拍攝團隊堪稱「無價」，因為匯集了全世界最會拍照、最會攝影、最會化妝、最會弄頭髮、最會造型、最會找場地、最會做耳環、最會講好話的、最會的經紀人助理、最會的爸爸媽媽。此前，Lulu和陳漢典公布的婚紗風格分別為「日系浪漫典雅風」與「昭和復古浪漫風」，整體企劃如同一部愛情偶像劇般浪漫。

據了解，此次婚禮籌備由Lulu親自擔任總策劃，從概念設計、造型安排到流程規劃均一手包辦。隨著婚期降至，Lulu在文中感性表示，「大合照都是最可愛的那一種，謝謝大家的幫忙跟照顧，謝謝你們我們一起度過晴朗又美好的五天，真的是最美好的回憶！」溫馨言語中流露出滿滿幸福。

