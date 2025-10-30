Lulu藏愛陳漢典 罵「感情的騙子」露餡

甜蜜新婚夫妻陳漢典（左）、Lulu黃路梓茵30日在李國修經典喜劇《半里長城》彩排記者會合體。（林淑娟攝）

李國修經典喜劇《半里長城》30日舉行彩排記者會，主演周家寬（左起）、大愷、杜詩梅、陳漢典、Lulu黃路梓茵、藝術總監王月、郭子乾、樊光耀、郁方一起以劇中造型出席。（林淑娟攝）

戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（31日）在國家戲劇院正式開演。30日彩排記者會上，剛新婚10天的Lulu黃路梓茵與陳漢典婚後首度公開合體，兩人台上對戲時，Lulu還罵陳漢典「感情的騙子」，她自曝當初排戲時講到這句就嘴軟、吵不起來，被導演的火眼金睛看出來有異樣，她呼籲要隱藏戀情的人千萬不要來拍戲。一旁的藝術總監王月笑說：「容易吐露真情！」

王月與主演郭子乾、樊光耀、郁方、杜詩梅等演員一起受訪，20日登記結婚的陳漢典和Lulu全程放閃無極限，陳漢典說：「好像結婚後才開始有談戀愛的感覺。」Lulu覺得現在兩人也像好朋友，沒有情人的負擔。王月開心地說自己是「月娘嘴」，「怎麼就把兩人找來同一齣舞台劇了呢，然後《半里長城》就撿到寶了，他們婚訊帶來舉國歡騰。我好喜歡漢典，Lulu妳對了！」」。

導演爆料，劇中陳漢典有現任女友，又和Lulu飾演的前任有感情糾葛，「結果Lulu不管怎麼排戲，都無法對漢典說重話，口氣異常溫柔，我還想說妳是這個路線嗎？漢典也是不管怎麼排，都不願理正牌女友。我嚇一跳，休息時間還問一下兩人有交往過？或是在一起又分開過？否則為什麼有這狀況」。

放閃貪圖妻美貌

郭子乾爆料有問兩人是何時產生愛意，「Lulu有次和漢典一起做活動，現場15個美女，Lulu問漢典喜歡哪一個，漢典居然說『我覺得妳最漂亮』」。Lulu大笑回：「我當時並沒有心動，因為我真的覺得我最漂亮！」陳漢典也秒回：「我就是貪圖她的美貌，我就是外貌協會，她就是漂亮而已，只有外表！」Lulu又回「我覺得他最帥」，讓一旁的杜詩梅笑說：「我聽不下去了，太噁心了！」

Lulu劇中角色懷孕，她強調現實中真的沒懷孕，有一場戲是她和郁方要對殺，郁方還真的擔心她懷孕而手軟。如果Lulu真的說「我懷孕了」？陳漢典秒接話：「我早就等這天等很久了！」Lulu趕緊強調：「現在沒有！」陳漢典又開玩笑：「明年2月台中場時，可能會有機會看到一個孕婦。」嚇得Lulu又澄清：「別黑白講啦！目前沒這個計畫。」

日前小S說不去他們婚禮，並說「我跟他也還好」，引來網友替陳漢典抱不平，陳漢典緩頰表示：「我跟S姐很好啦！因為我們也還沒正式邀請她，她有時候會風雲變色，她是開玩笑啦！會盡最大努力邀請，她到底會不會來，我們就拭目以待。」