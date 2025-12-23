Lulu被疑「肚皮有動靜」？她緩頰王ADEN爭議！

娛樂中心／饒婉馨報導

藝人Lulu（黃路梓茵）、陳漢典先前驚喜宣布喜訊，11月登記正式成為夫妻，近日與陳明珠、黃偉晉即將第三度搭檔主持節目，23日記者會辦在早餐店，想讓大家感受「台灣感性」，知名樂團TRASH還前去助陣。當陳明珠說今年是4人主持時，她急忙澄清「是3人沒錯」，特別強調沒懷孕。





Lulu遭曝「肚皮有動靜」！她震驚王ADEN台北跨年遭除名：彼此尊重

Lulu出席節目宣傳記者會，也正在為了跨年表演賣力準備中。（圖／翻攝自IG ＠sunnygirl800424）

Lulu（黃路梓茵）近期除了忙高雄的跨年演出以外，還有《超級巨星紅白藝能大賞》的主持準備工作，23日出席了節目宣傳活動，特別將場地選在早餐店，希望能融入一些「台灣感性」。她也很應景的帶了頭巾、佩戴紅色格紋耳環，身著白色短袖襯衫外搭一件紅色圍裙，藉此詮釋早餐店的穿搭，特別感謝知名樂團TRASH來助陣。她先前提過明年1月還要舉辦婚禮，而且婚禮場地已經付了訂金，也印好喜帖，因此無法延期，有透露確定不會超過80桌。

Lulu曾透露婚禮預計於1月舉辦，且確定不會超過80桌。（圖／翻攝自IG ＠sunnygirl800424）

根據《三立新聞網》報導指出，節目搭檔陳明珠突然語出驚人，表示今年會是4人在台上主持，疑似暗指Lulu肚皮有動靜，對此Lulu本人急忙澄清「是3人沒錯」，最後特別強調沒懷孕，是陳明珠造謠。然而，當她被問到對於歌手王ADEN近期爭議的想法，她很驚訝他因此丟了跨年演出機會，因為每個藝人對於突發狀況的應對措施都不同，所以她則回應「希望兩邊都彼此尊重」。





原文出處：Lulu遭曝「肚皮有動靜」？她震驚王ADEN台北跨年遭除名：彼此尊重！

