Lulu要求「餵李多慧」 陳漢典超尬：內心很慌亂！

曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu 黃路梓茵、黃偉晉與風田六位主持人一改螢幕前的亮麗形象，全員換上劇組工裝、背起拍攝器材，站在滿載設備的拍攝車前入鏡。畫面刻意呈現製作團隊「上工前」與「收工後」的兩種狀態，從精神奕奕到滿身疲憊的反差感，象徵明星親自下海擔任幕後工作者後的真實樣貌，也讓節目概念一眼到位。

最新一集邀來啦啦隊女神李多慧擔任主角，量身打造互動企劃「慧與製作人」，以「男友視角」帶領觀眾體驗沉浸式戀愛互動，從曖昧甜蜜到充滿台味的日常細節一次到位，被不少觀眾封為粉絲福利最滿的一集。

在「男友視角」橋段中，陳漢典被安排飾演李多慧的「節目男友」，一旁擔任導演的 Lulu 不斷下指令「摸她的頭」、「餵她」，讓他當場進退兩難，直呼自己明明是在工作，卻同時面對導演又是太太的雙重身分，內心相當慌亂。

風田讚李多慧。（圖／TVBS）

除了甜蜜互動，李多慧也大突破形象，挑戰反差極大的「台式8+9」角色，在撞球館情境中，她語氣一秒變狠、連番爆粗口，女神秒切換成狠妹的畫面讓現場笑聲不斷。同樣來台發展的風田也直言：「她真的很討喜，這種魅力是學不來的，就算在罵髒話，大家還是會笑得很開心。」