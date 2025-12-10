Lulu談工作低潮想放棄 赴芬蘭找耶誕老人尋回熱情

（中央社記者洪素津台北10日電）公視與新加坡新傳媒跨國合製節目「列車人生」，首集藝人黃路梓茵（Lulu）前進芬蘭，她分享工作低潮心境，透過跳冰湖、追極光、拜訪耶誕老人村等，找回對工作的熱情。

Lulu隨節目前往芬蘭，她透過新聞稿分享，其實出發前心情複雜，「我是標準事與願違的人，像以前金鐘獎我太想拿到了，但就是沒有。所以這次告訴自己要放輕鬆，我不是為了極光來的，是為了想體驗人生。」

談到身兼主持人、歌手、演員的多重身分，Lulu坦言，光是角色轉換就充滿壓力：「在『綜藝大熱門』要當憲哥（吳宗憲）旁邊的調皮鬼，主持典禮時又要控制全場，我沒辦法做到大家的期待，會覺得很傷心。」沒想到這趟放下得失心的旅程，反而讓她在追極光時遇見6次以上極光大爆發。

Lulu分享，這趟旅程最期待的是搭乘北極特快車Santa Claus Express前往耶誕老人村，見到耶誕老人的那刻，「我明明沒見過這個人，但覺得好熟悉，好像把過去遺落的拼圖一塊塊拼起來了。」

訪問結束後，Lulu感動落淚表示，「今年我遇到很多工作低潮，覺得不想做這工作了，但現在覺得這工作超棒。如果不是因為這工作，我也不會見到耶誕老人。」

最後Lulu在回程列車上深刻感悟到，「我們每一站會遇到不同的人，歷經不同的風景，但外面風景千變萬化，全因著坐在裡面的人怎麼想。如果你的心情是好的，就算外面是一片黑暗你也不會害怕。」

人文紀實節目「列車人生」將從12月11日起每週四晚間9時在公視頻道播出，公視+同步上架。（編輯：張雅淨）1141210