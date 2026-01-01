Lulu跨年準備驚喜太high 陳漢典從超甜變無奈：我有種請神容易送神難的感覺！

Lulu黃路梓茵22歲接了第一場跨年主持，地點在高雄，這12年期間，她只有一年沒有接跨年場，2025年末她首度以歌手的身份再度回到高雄，這對她來說感覺相當特別，剛好主持人又是剛成為老公的陳漢典，兩人互動相當自然可愛，兩人甚至特別準備了橋段給現場的觀眾。

陳漢典。（圖／年代）

陳漢典在介紹Lulu出場時就給了滿滿的情緒價值，稱對方為全方位女神。Lulu表演了一連串的台語組曲，當她介紹自己的新歌《好喜歡你》前，她透露，「今天有我喜歡的人在現場！」導播立刻拍了陳漢典，她馬上解釋，她喜歡的是所有喜歡她的人，看到陳漢典失落的表情，她最後補了一句，「好啦，也有你啦！」放閃讓木木都受不了直喊，現場是不是有太陽。

廣告 廣告

Lulu。（圖／年代）

廣告時間，陳漢典特別到台上把Lulu牽下台，木木笑說：「彷彿在預習婚禮！」兩人在現場合體是特別為現場粉絲準備的橋段，Lulu和陳漢典沒有先re過要聊什麼，不過Lulu的話匣子一開就很難收回，再加上有滿滿的能量，讓陳漢典有點hold不住，從一開始給滿情緒價值到後來變成調侃說：「妳真的好適合當開場，妳好high！」最後仍控制不了Lulu，他忍住說：「我現在有種請神容易送神難的感覺！」看到陳漢典的無奈以及夫妻倆真實的互動，讓現場笑翻。