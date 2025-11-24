Lulu遭爆「控制欲很強」！婚禮全由她掌握 尪陳漢典笑：我負責出錢

風田（左起）、楊銘威、曾莞婷、Lulu黃路梓茵、陳漢典、黃偉晉24日出席網路節目《明星製作公司》媒體茶敘。（TVBS提供）

曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉、風田今（24）日出席TVBS全新實境《明星製作公司》之網路節目《明星開拍中》媒體茶敘，6人化身工作人員，各司其職為節目親自舉辦一場記者會。該節目亮點除了「影后」曾莞婷外，還有剛新婚的陳漢典與Lulu，眾人一致認為夫妻倆公私很分明，唯獨有時會不自覺開起小視窗，超細微的小事也可以聊，閃瞎旁人眼。

陳漢典、Lulu即將在明年1月舉辦婚宴，今活動中他們透露籌備進度，「有再往前一點點了，啊！最近要付飯店訂金了」。 Lulu一直以來的個性都很會替別人著想，主持人出身的組織能力強，但卻也被其他人直指說她「控制欲很強」，談及夫妻私下分工是否一樣以女方為主？陳漢典護妻心切地說：「私下沒特別分配，就是想法一致。」Lulu表示兩人就是互相幫忙，「各自做各自能做的，像婚禮我就很有想法，去統籌花藝、視覺，他（陳漢典）負責付錢、出席」。

陳漢典大方分享：「我們婚禮真的會很好玩、很棒，真的！」婚期也確定了，只不過想再讓計畫完整一點再公布時間。至於婚禮嘉賓，Lulu直言「名單在頭腦中了」，但尚未發出邀請，「我都說，我們現在是沒有明天的人，很密集錄影，做好當下的事，只能抓空檔處理婚禮大小事」。《明星開拍中》12月1日將在YT上架。

