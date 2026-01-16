Lulu醉酒緊抱曾莞婷大哭！陳漢典在旁跟著噴淚：快死在韓國了

陳漢典、Lulu、風田、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉近日前往韓國拍攝外景。（圖／TVBS提供）





由陳漢典、Lulu（黃路梓茵）、風田、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉共同主持的實境節目《明星製作公司》，今（16）日舉行開播記者會，6人深夜剛從韓國拍攝外景回台，談及拍攝內幕，Lulu更被爆料在韓國街頭抱著曾莞婷痛哭。

陳漢典、Lulu、風田、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉在節目中分工擔任導演、企劃、編劇，實際體驗幕前與幕後工作人員的艱辛，近日6人前往韓國，在負十度的環境下拍攝，而剛新婚的陳漢典、Lulu被問及是否會因節目而意見不合，兩人則笑說：「不可能因為節目而賠上感情，我們都聽大家的討論，那一集就會聽那一集的導演」。

廣告 廣告

而風田更爆料過程中最失控的就是楊銘威，楊銘威則苦笑說不是失控，是會常常針貶一些現況，一旁的陳漢典幫緩頰表示：「也算是一種溝通啦，比較現實層面的溝通。」曾莞婷則形容此次韓國之旅，讓彼此關係更加緊密：「因為我們幾個人相處真的太開心、太好玩了，就是快樂與痛並存。」

曾莞婷還加碼爆料，「Lulu酒醉以後抱著我哭，說很愛莞婷姐，真性情整個大流淚。」Lulu感性表示：「在演藝圈當中，我們這一群是真的很真心真意的朋友，尤其是莞婷姐就是我的很好的姐姐。」她提及自己在家中本來就是姊姊，但曾莞婷就像她另一世的姐姐，「但是我們在這一世用這樣子的身分相遇了，就很謝謝她，然後真的很愛她」。

而陳漢典在一旁看到老婆Lulu哭，自己也感動流淚，被問及哭的原因，兩人則笑說：「因為太冷了，找不到車，真的快要死在韓國了」，場面十分爆笑，眾人更笑說若是有下一季一定要是原班人馬，不過如果是換許光漢來，可能就會打破原則接下。



【更多東森娛樂報導】

●李多慧挑戰超台角色！爆粗口一秒變狠妹「男友視角」曝光

●王仁甫傳訊息慰留！峮峮鬆口請辭原因 收驚喜禮物再痛哭

●舊愛禾浩辰求婚成功！鬼鬼3字回應 感情現況曝

