Lulu闖芬蘭展開療癒列車之旅 遇6次極光大爆發

記者王丹荷／綜合報導

公視人文紀實節目《列車人生》明（11）日起播出，首集邀請金鐘主持人黃路梓茵（Lulu）擔任列車旅人，前進芬蘭展開療癒身心的列車之旅，她坦言出發前心情複雜，半開玩笑地說：「我是標準事與願違的人，像以前金鐘獎我太想拿到了，但就是沒有。所以這次告訴自己要放輕鬆，我不是為了極光來的，是為了想體驗人生。」

節目中Lulu大方分享工作低潮的心路歷程，透過跳冰湖、追極光、拜訪耶誕老人村等特色體驗，重新找回對工作的初心與熱情。談到身兼主持人、歌手、演員的多重身份，她表示光是角色轉換就充滿壓力：「在《綜藝大熱門》要當憲哥（吳宗憲）旁邊的調皮鬼，主持典禮時又要控制全場，我沒辦法做到大家的期待，會覺得很傷心。」

沒想到這趟放下得失心的旅程，反而讓她在追極光時遇見6次以上的極光大爆發！陪行的極光獵人Jari表示這種情況非常少見，根本是天文奇觀；此外她更挑戰在零下20度的氣溫穿泳裝跳入冰湖，冷到尖叫「腳不是我的！」隨後體驗芬蘭傳統桑拿文化，在冰火交融中沉澱心靈，意外找回對工作的熱情。

芬蘭連續7年蟬聯《全球幸福指數報告》中的「世界最幸福國家」冠軍，讓Lulu重新感受生活的幸福感。Lulu分享這趟旅程最期待是搭乘北極特快車Santa Claus Express前往耶誕老人村。見到耶誕老人的那刻，她激動地說：「我明明沒見過這個人，但覺得好熟悉，好像把過去遺落的拼圖一塊塊拼起來了！」

訪問結束後，Lulu更感動落淚：「這是我人生中最厲害的訪問！今年我遇到很多工作低潮，覺得不想做這工作了，但現在覺得這工作超棒。如果不是因為這工作，我也不會見到耶誕老人。」最後Lulu在回程列車上深刻感悟：「我們每一站會遇到不同的人、歷經不同的風景，但外面風景千變萬化，全因著坐在裡面的人怎麼想。如果你的心情是好的，就算外面是一片黑暗你也不會害怕。」