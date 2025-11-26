Lulu陳漢典喜上加喜 嗨喊：台中女兒回來了

Lulu（右）、陳漢典合演《半里長城》笑噴版。寬宏藝術提供



李國修創作的經典喜劇《半里長城》重啟「笑噴版」巡演，台北首波5場開賣即一票難求，不少沒搶到票的戲迷在留言區尋求讓票，主辦單位驚喜宣布明年3月1日下午1點30分於台中國家歌劇院加演1場，Lulu（黃路梓茵）霸氣喊話：「來到我的地盤！台中的女兒回來了！不加演對得起我的鄉親們嗎！？」而陳漢典與樊光耀更異口同聲喊道：「特別棒！還不趕快去搶票。」

《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版由藝術總監王月、導演許栢昂重新打造，卡司除了郭子乾、樊光耀，許久未在舞台上現身的郁方與杜詩梅也一併回歸；還有跨足綜藝、主持、戲劇的陳漢典、Lulu這對新婚夫妻加入，擦出新時代喜劇火花。

《半里長城》迷人之處在於不只是講古裝史劇，而是用「演戲的人」來說關於「我們的人生」。台北5場全部完售一路延燒至南部與中部，高雄場、台中原定場次開賣後也同樣出現搶票狀態，收到台中場次加演，演員們也忍不住分享喜悅心情，久違重返舞台的郁方甜笑說：「天啊！果然我們就是負責『加演』這種人，加糖也可以！」

杜詩梅則忍不住停靠在路邊，開心回應：「太棒了！順應民情！！！YES！」而郭子乾也表示：「超級開心！好戲就是要讓更多觀眾看到。」台中加演場門票即起在寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店開賣。

