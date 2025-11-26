Lulu陳漢典喜事助攻《半里長城》宣布加場

陳漢典（左）、Lulu的結婚喜訊帶旺《半里長城》票房， 寬宏藝術決定加演台中 場。（林淑娟攝）

由台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《半里長城》，宣布重啟「笑噴版」巡演以來便引爆搶票熱潮，加上主演Lulu黃路梓茵、陳漢典的結婚喜訊助攻，台北首波5場開賣即出現一票難求盛況，面對劇迷頻敲碗加場，主辦單位寬宏藝術26日終於宣布明年3月1日下午在台中國家歌劇院加演1場。Lulu霸氣喊話：「來到我的地盤！台中的女兒回來了，不加演對得起我的鄉親們嗎！」

《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》闊別舞台13年，笑噴版由王月擔任藝術總監，率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷、吳侑函、周家寬等人演出，以新舊世代同台的爆發力與默契，為李國修老師留下的經典注入全新靈魂。

收到加演消息，演員們欣喜若狂，重返舞台的郁方甜笑說：「天啊！果然我們就是負責『加演』這種人，加糖也可以！」喜劇老魂郭子乾表示：「超級開心！好戲就是要讓更多觀眾看到。」