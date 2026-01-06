Lulu陳漢典喜帖藏幸福密碼 首搭頭等艙飛富士山拍婚紗

Lulu（左）、陳漢典到富士山拍婚紗。天地合娛樂提供



Lulu（黃路梓茵）、陳漢典去年10月20日登記結婚，1月25日將在文華東方舉辦婚宴，2人特別在百忙的跨年工作期把喜帖寄出，當作新年驚喜獻給親友，喜帖中小倆口在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻的模樣閃瞎網友，今（1╱6）也分享選擇到富士山拍婚紗的原因。

身穿Demetrios Bridal Room旗下品牌婚紗的Lulu頭戴長頭紗、身穿低胸唯美純白禮服宛若「湖中女神」，依偎在陳漢典旁，2人在在清晰富士山美景的「見證」下完成婚紗照拍攝，被眾人稱讚「人品爆發」，「太陽與山」的映襯更內藏2人喜帖的「幸福密碼」，陳漢典透露：「因為Lulu是個性比較『E』人的Sunny Girl，她就像太陽一樣照亮著我；而我的個性比較『I』，就像這座富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」

小倆口坦言拍攝前完全沒有討論要做任何動作，僅靠著親友們的「花式稱讚」及攝影師的簡單指導就自然而然地完成拍攝，也因拍攝出太多奇蹟美照，讓2人決定把這些照片變成「實用」的婚禮小物，陳漢典笑說：「屆時要給受邀前來的賓客一個小驚喜！」

Lulu（右）、陳漢典甜蜜碰鼻。天地合娛樂提供

提及會到富士山拍婚紗的原因，陳漢典形容富士山給他的第一印象就是「穩定感滿滿」，「富士山很特別，有時候天氣不好會看不到它，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡，就像我們一樣，無論發生什麼事，都會一直站在彼此身邊」。

自稱「富士山發燒友」的Lulu，富士山更像是一段陪伴她多年的心靈座標，她透露約9年前第1次到日本自助旅行時，就幸運地看見完整的富士山，「大家都會說要人品夠好才看得到，那1次真的覺得自己很幸運」。坦言往後再訪富士山，不一定每次天氣都完美，富士山始終靜靜地佇立在那裡，「生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡」。

Lulu（右）、陳漢典把婚紗照當「實用」的婚禮小物。天地合娛樂提供

值得一提的是，喜帖是由 Lulu妹妹「路馬力」親自操刀設計，紅色喜帖上除了放上2人婚紗照外，周圍還圍繞著一群手牽手跳舞、唱歌的可愛動物插畫， Lulu笑說：「那些動物就是代表我們的親友們，大家手牽手一起來參加我們的婚禮。」至於婚宴上婚紗尺度，她透露同樣會穿著Demetrios Bridal Room旗下品牌婚紗，更以「優雅兼具性感」6字預告，「絕對會讓大家驚豔」！

此次富士山行還獲星宇航空、日本星野集團大力支持，其中星宇航空的董事長張國煒更豪氣地直送Lulu、陳漢典來回「頭等艙」的機票，讓她開心笑說：「真的很感謝星宇航空！我跟老公都是人生第1次搭頭等艙，好像『劉姥姥逛大觀園』，從到貴賓室到上飛機震撼感連連，一路上收到許多小蛋糕、小卡片等暖心小禮物，整個旅途充滿驚喜」。

