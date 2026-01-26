Lulu陳漢典喜餅藏超暖意義！手寫卡片致親友：總該相信了吧

黃豪平開箱陳漢典、Lulu的公益喜餅禮盒，以及一張可愛又幽默的小卡。（圖／IG@黃豪平、池宗玲攝）

陳漢典和Lulu的世紀婚禮已經在昨（25日）圓滿落幕，許多親朋好友都陸續收到、開箱夫妻倆幸福的婚宴喜餅，背後也藏著相當溫暖的含意。對此，藝人黃豪平更曝光陳漢典、Lulu的可愛手寫小卡，與大家分享喜悅。

負責陳漢典、Lulu的婚禮主持的黃豪平，今天早上再度發文分享夫妻倆特別訂製的喜餅禮盒，而且裡面還附上一張可愛的手寫卡片，幽默寫道「親愛的朋友，現在總該相信了吧！我們是真的結婚了！oh yeah！」

最後LuLu和陳漢典寫下：「很誠摯地感謝每一份祝福，想把這份愛的祝福也送給您，願您天天暢快呼吸、開懷大笑，Love you Hank & Lulu .」

其實LuLu、陳漢典先前就決定選用喜憨兒×幾米「完美小孩」作為這次婚宴喜餅，以最重要的儀式延續兩人長期支持公益的信念。Lulu也說：「我們很喜歡喜憨兒認真學習、努力工作的精神，能在婚禮上支持他們，是一件很幸福的事。」也見證夫妻倆的愛心暖舉。

