Lulu陳漢典大婚「憲哥豪包2百萬」！閨密曾莞婷鬆口了 驚人禮金曝光

記者蔡維歆／台北報導

曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉、風田今天出席新節目記者會，其中陳漢典、Lulu將在25日舉辦世紀婚宴，兩人受訪透露當天會有60桌，吳宗憲會當證婚人，而跟Lulu情同姊妹的曾莞婷被問會包多少紅包？曾莞婷也回應了。

曾莞婷被問到紅包數字，笑稱：「他們都有憲哥那200萬帶走了。」Lulu連忙回說：「沒有啦，比錢更重要的是人，莞婷姊平常沒有在少請我吃飯的。」也表示原本想找曾莞婷當伴娘，但發現很難找到匹配的伴郎，不過婚宴現場有幫她安排抽捧花。

風田（左起）、楊銘威、曾莞婷、Lulu黃路梓茵、陳漢典、黃偉晉主持新節目。（圖／記者鄭孟晃攝影）

陳漢典出席《明星製作公司》記者會也透露跟Lulu和雙方經紀人最近正在籌備賓客名單，至於最大的主桌有誰？兩人表示有吳宗憲跟王偉忠以及其他前輩們。那小S會來嗎？陳漢典表示有詢問過，「S姊會禮金到人不到。」而正值尾牙旺季，陳漢典跟Lulu也坦言有接到廠商來邀約合體主持表演，但場次多少沒有細算，後天就有一場兩人合體主持的尾牙，陳漢典更不忘喊話：「如果廠商們有需要的都可以再來問一下，拜託拜託，因為結婚有需要一些資金。

