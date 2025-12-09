Lulu陳漢典婚後再合體！同台「女方前緋聞男友」超狂卡司全曝光

記者徐珮華／台北報導

喬山健康科技迎來50週年，「喬山50感恩慈善演唱會」將於明年1月18日在台北大巨蛋登場。演唱會由Lulu（黃路梓茵）、陳漢典夫妻聯手主持，登記結婚1個多月的他們，將同台女方前緋聞男友盧廣仲等超狂卡司，更破天荒請到三金製作人、演唱會製作教父陳鎮川親自操刀，豪華陣容讓粉絲紛紛跪求入場資格。

Lulu與陳漢典將聯手主持「喬山50感恩慈善演唱會」。（圖／喬山運動科技提供）

「喬山50感恩慈善演唱會」卡司包括「情歌王子」張信哲、「新世代創作天王」周興哲、「天生歌姬」A-Lin、「三金小隊長」盧廣仲、「日本心靈歌姬」夏川里美、「Z世代超人氣樂團」告五人、「國民天團」玖壹壹。陣容曝光後，粉絲狂讚「哪裡能同時放下周興哲、A-Lin、玖壹壹跟夏川里美？只有大巨蛋」、「這陣容不進蛋，那什麼還能進蛋」。

盧廣仲曾與好友Lulu傳緋聞。（圖／喬山運動科技提供）

值得注意的是，「喬山50感恩慈善演唱會」為邀請制活動，入場須憑喬山發送之簡訊限時專屬邀請碼，才可領取正式門票。因求票太瘋狂，市場甚至開始出現「工作人員招募」、「引導員徵才」等詐騙訊息，喬山立刻跳出來強調「演唱會入場券為非賣品，不存在任何銷售方式！不要轉帳、不要給資料、不要私下交易」，呼籲粉絲務必認明官方資訊，守護彼此安全。

官方也公告「只送不賣」門票獲取方式：即日起於喬山實體門市購買50週年紀念機款，直接送演唱會雙人票；購買小件周邊商品滿3千元可獲一張抽獎券，單筆最多累積5張，抽中即可享雙人票；投稿與喬山的個人故事、老產品照片、家人健身或按摩經驗等，入選即可獲門票2張；完成喬山FB粉專指定任務即可參加抽獎，抽中即可享雙人票。

