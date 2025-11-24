Lulu陳漢典婚禮分工 妻統籌尪埋單

「新婚夫婦」Lulu黃路梓茵、陳漢典24日與曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席網路節目《明星開拍中》媒體茶敘，眾人一致認為此對夫妻公私很分明，唯獨有時會不自覺開起小視窗，超細微的小事也可以聊，閃瞎旁人眼。兩人即將在明年1月舉辦婚宴，昨也透露籌備進度，「有再往前一點點了，最近要付飯店訂金了」。

Lulu的個性熱心、求好心切，昨被虧「控制欲很強」，談及夫妻私下分工是否都以女方為主？陳漢典護妻心切地說：「私下沒特別分配，就是想法一致。」Lulu表示兩人就是互相幫忙，「各自做各自能做的，像婚禮我就很有想法，去統籌花藝、視覺，他（陳漢典）負責付錢、出席」。

廣告 廣告

陳漢典昨大方分享：「我們婚禮真的會很好玩、很棒。」婚期也確定了，只不過想讓計畫完整一點再公布時間。至於婚禮嘉賓，Lulu直言「名單在頭腦中了」，但尚未發出邀請，「現在很密集錄影，做好當下的事就好，只能抓空檔處理婚禮大小事」。

此外，風田在今年七夕情人節宣布結婚，老婆也愛相隨來台灣居住。他昨表示老婆很低調，沒打算公開她的長相，不過曾莞婷、黃偉晉有看過照片。至於是否會帶老婆去陳漢典、Lulu婚禮？風田則說，「要等時間出來才能確定」。