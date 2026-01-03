Lulu陳漢典婚禮喜帖曝光！日本愛的私密互動藏不住

（娛樂中心／綜合報導）2026年才剛開啟第二天，社群平台 Threads 隨即引爆一則讓演藝圈措手不及的重磅消息。一份印有 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典姓名的實體喜帖，於昨（2）日遭到公開。由於這對螢幕佳偶自去年登記結婚以來，對於婚宴動態始終守口如瓶，這份關鍵文件的流出，瞬間讓各大媒體與粉絲群起沸騰，也正式宣告兩人的婚禮進入倒數階段。

圖／Lulu 與陳漢典在長年攜手主持的過程中培養出外人難以企及的默契，並在去年九月投下結婚震撼彈，隨後於十月完成法律登記。（翻攝自Lulu 黃路梓茵 粉絲專頁）

這起「洩密事件」的源頭，來自於《綜藝大熱門》的前製作人潘筱晴。她在個人社群帳號上大方分享這份喜悅，並感性表示在新年第二天就能收到這份「典Lu」喜帖非常幸運。文字間不僅證實了兩人的好人緣，更側面勾勒出這對夫妻私下的甜蜜模樣。潘筱晴過去一直被視為兩人情緣的重要推手，如今由她親手揭開這場世紀婚禮的面紗，更具話題性。

圖／喜帖中 Lulu 披上純白婚紗，神情溫柔地依偎在陳漢典肩頭。（翻攝自Threads）

喜帖中首度露出的跨國婚紗照。這對新人特別選定日本富士山作為背景，畫面中 Lulu 披上純白婚紗，神情溫柔地依偎在陳漢典肩頭；另一幀照片則是兩人在壯闊山景下深情對視，徹底卸下了平時在節目中幽默詼諧的武裝。這系列照片流露出鮮少在鏡頭前展現的愛戀氛圍，完美呈現了兩人從工作夥伴昇華為終身伴侶的深厚羈絆。

回顧這段備受關注的感情線，Lulu 與陳漢典在長年攜手主持的過程中培養出外人難以企及的默契，並在去年九月投下結婚震撼彈，隨後於十月完成法律登記。儘管期間外界不斷猜測宴客細節，經紀公司始終僅以「適時分享」作為擋箭牌。然而隨著喜帖流出，所有謎底皆已揭曉：傳聞中的1月25日與飯店「文華東方」皆為屬實。這場集結演藝圈眾多好友的盛宴，無疑將成為本月最受矚目的社交大事，而各界也紛紛期待這對「大熱門 CP」在走上紅毯後的下一步發展。

