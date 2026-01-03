Lulu陳漢典婚禮喜帖曝光！日本愛的私密互動藏不住
（娛樂中心／綜合報導）2026年才剛開啟第二天，社群平台 Threads 隨即引爆一則讓演藝圈措手不及的重磅消息。一份印有 Lulu（黃路梓茵）與陳漢典姓名的實體喜帖，於昨（2）日遭到公開。由於這對螢幕佳偶自去年登記結婚以來，對於婚宴動態始終守口如瓶，這份關鍵文件的流出，瞬間讓各大媒體與粉絲群起沸騰，也正式宣告兩人的婚禮進入倒數階段。
這起「洩密事件」的源頭，來自於《綜藝大熱門》的前製作人潘筱晴。她在個人社群帳號上大方分享這份喜悅，並感性表示在新年第二天就能收到這份「典Lu」喜帖非常幸運。文字間不僅證實了兩人的好人緣，更側面勾勒出這對夫妻私下的甜蜜模樣。潘筱晴過去一直被視為兩人情緣的重要推手，如今由她親手揭開這場世紀婚禮的面紗，更具話題性。
喜帖中首度露出的跨國婚紗照。這對新人特別選定日本富士山作為背景，畫面中 Lulu 披上純白婚紗，神情溫柔地依偎在陳漢典肩頭；另一幀照片則是兩人在壯闊山景下深情對視，徹底卸下了平時在節目中幽默詼諧的武裝。這系列照片流露出鮮少在鏡頭前展現的愛戀氛圍，完美呈現了兩人從工作夥伴昇華為終身伴侶的深厚羈絆。
回顧這段備受關注的感情線，Lulu 與陳漢典在長年攜手主持的過程中培養出外人難以企及的默契，並在去年九月投下結婚震撼彈，隨後於十月完成法律登記。儘管期間外界不斷猜測宴客細節，經紀公司始終僅以「適時分享」作為擋箭牌。然而隨著喜帖流出，所有謎底皆已揭曉：傳聞中的1月25日與飯店「文華東方」皆為屬實。這場集結演藝圈眾多好友的盛宴，無疑將成為本月最受矚目的社交大事，而各界也紛紛期待這對「大熱門 CP」在走上紅毯後的下一步發展。
更多引新聞報導
大谷翔平被看好二刀全開 外媒預測43轟、117局再衝第5座MVP
《世間情》最強迷因再現！璟宣、林佑星10年後改當前情人
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 587
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 10
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 624
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 6
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 16 小時前 ・ 24
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 21 小時前 ・ 9
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 20 小時前 ・ 51
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 506
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 15 小時前 ・ 2
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 88
沒有輝達！華爾街點名2026美股五大新主角 焦點全面洗牌？！
美股2026年投資風向正在轉彎。華爾街最新策略圈點名，今年市場主角不再只看輝達，資金開始轉向「能真正落地賺錢」的五大投資標的。從雲端、AI平台、電動車到資安防護，美股行情正悄悄換檔，投資人若還只盯著單一明星股，恐怕會錯過下一輪主升段。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
紫南宮"馬上發財"錢母夯 元旦發放人龍綿延10公里
中部中心/張家維 南投報導南投竹山紫南宮的錢母，每年歲末年終跨年時，總吸引許多信徒排隊來領招財錢母，前5000名還加送一顆金雞蛋，今年依舊大排長龍，隊伍綿延10公里，至少有超過10萬信徒來排隊，今年的頭香狀元來自彰化縣秀水鄉的一名先生，他從12月19日就開始排隊，排了14天領錢母，為了替母親的身體祈福。紫南宮元旦發錢母。(圖/張家維攝)紫南宮廟方，出動空拍機，拍下了萬頭鑽動的熱鬧場面，人龍綿延不斷，排到前五千名的，除了錢母，還另外有這個！金雞蛋內附紙條，幸運兒能拿到金戒指等獎品，不過，主角當然還是錢母，廟方原本九點要發錢母，不過，為了避免民眾等太久，提前在8點半就發放，只要上午10點前排進隊伍，都能拿到銀色錢母紀念幣！紫南宮元旦發錢母。(圖/張家維攝)位在南投縣竹山，紫南宮，元旦發放馬年招財錢母，今年錢母以馬匹結合聚寶盆，寓意"馬上發財"，吸引大批信眾粉絲排隊領取！廟方考量到人潮的增加，與農家商量，將排隊地點擴展到廣闊的農地，使排隊的長度，增加2到3公里！南投竹山紫南宮主委莊秋安說明：「大概排隊將近十公里，十公里算起來大概超過十萬人。」紫南宮元旦發錢母。(圖/張家維攝)廟方祝福信眾，拿到錢母都能好運一整年，另外，春節大年初一，將不會發放錢母，不過廟區陸續有"捐血送錢母"，民眾響應捐血就能拿到，多做公益回饋社會。原文出處：紫南宮"馬上發財"錢母夯 元旦發放人龍綿延10公里 更多民視新聞報導紫南宮「馬上有錢」錢母亮相 黃金錢袋元寶滿溢紫南宮發「元旦錢母」 萬人領號碼牌男排隊13天搶頭香台灣黑熊闖部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」畫面曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 5
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 7
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 194
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 132